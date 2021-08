Tomás Ángel tiene paciencia y anhela aportar con goles en Nacional

Con varios jugadores convocados a la Selección Colombia y pensando en refrescar la nómina para el próximo domingo contra Patriotas en Tunja, Atlético Nacional estaría pensando en un equipo mixto donde Tomás Ángel podría sumar minutos. El atacante antioqueño se siente fuerte y motivado para afrontar los retos deportivos en el equipo verdolaga.

"Me estoy sintiendo muy bien en lo físico y en lo técnico. Debo respetar las decisiones del entrenador, quiero aportarle al equipo con talento, goles y aprovechar las oportunidades que vaya teniendo", indicó Ángel en conferencia de prensa.



Además, "el semestre pasado estuve jugando por un costado, ahora con Alejandro (Restrepo) me ubica de centro delantero, de extremo, de falso nueve y en cualquier posición debo destacarme. Día a día me estoy consolidando, trabajando y entregando lo mejor de mí".



Sobre el rival, Tomás comentó que "Patriotas es un gran rival, vamos a jugar con altura, en una cancha difícil. Nosotros estamos pasando un buen momento y en lo personal, espero sumar minutos, aportarle al equipo y marcar goles que es lo que me gusta".



Para Tomás, contar como espejos jugadores como Dorlan Pabón, Jonatan Álvez y Jefferson Duque es muy enriquecedor, el delantero habló sobre cómo le ha aportado para enriquecer su manera de jugar. "He sumado mucha madurez, en la parte física, en el juego. A los compañeros le aprendo cada día, Dorlan (Pabón) es un referente, un ídolo del club, me enseña mucho".



El jugador se refirió al cuerpo técnico y su entrenador Alejandro Restrepo, con quien ha estado trabajando desde muy niño. "El equipo ha mejorado en su juego, el cuerpo técnico nos exige mucho la posesión. Con Alejandro (Restrepo) tenemos una gran relación, nos conocemos bien y trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, es algo bueno seguir creciendo junto a alguien tan capacitado".



Finalmente, Tomás aclaró que no pretendió irse a otro equipo y tiene sus metas claras con Nacional, en seguir el legado de su padre como goleador y figura. "Nunca conocí de otras ofertas o irme a otro club. Quiero entregar todo de mí y consolidarme en Nacional, es mi sueño. Con el juego de posesión, se me facilita mi manera de jugar".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8