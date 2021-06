Alberto Gamero: ‘que el árbitro que esté en el partido, sea imparcial’

Millonarios ya se encuentra en Ibagué para disputar el duelo de ida de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor, en búsqueda de conseguir un buen resultado para rematar la llave en Bogotá.



El estratega azul destacó el ímpetu de sus dirigidos “Cuando un equipo está en la final todos quieren jugar, me parecen jugadores que quieren jugar de central. Hay que dar pautas de cómo queremos hacer las cosas. Me da satisfacción de que no se sintió el posicionamiento de Vega cómo central. Me quedo tranquilo porque todos quieren jugar, es bueno porque el que entra quiere cumplir con esa responsabilidad”



El capitán, David Macallister Silva, habló sobre las virtudes de los jugadores jóvenes y aquellos que tienen más minutos en el profesionalismo “Nos hemos complementado bien, juventud y experiencia, estamos representando una institución gigante, eso ha sido positivo para el rendimiento grupal. Esperamos que esas ganas de título unos jueguen a favor para este primer partido”.



Gamero enfatizó acerca de las bajas que tienen, pero destacó la labor de aquellos que han cumplido la labor de ocupar dichos espacios “Hace rato venimos con lesiones y expulsiones, hemos tratado de que no cambiemos la idea, pese al cambio de jugadores. En la final no vamos a tratar cosas que no hacemos, hay posiciones donde toca emplearnos de otra manera, caso de Macallister y Vega”.



“Nosotros estamos enfocados para pelear una final, vamos a enfrentar un equipo atlético y físico, tienen velocidad por las bandas. Paran su equipo en el bloque bajo medio, contragolpean, tienen un arquero que saca en algo. No podemos nosotros permitir que nos pongan a jugar en largo.



El entrenador mencionó el tema arbitral, tras las complicaciones que han pasado en los partidos recientes “A mí me gusta trabajar, hemos tenido inconvenientes donde nos ha tocado luchar con muchas cosas, hemos tenido dificultad con los árbitros. Caso Barranquilla y la vuelta”.



“Hoy no tenemos centrales por dos casos, la lesión de Vargas. No soy de llorar, yo espero que el árbitro que esté, obre de la mejor manera. Nosotros trabajamos y sacrificamos para lograr el objetivo. Que el que esté mañana sea imparcial, para que la afición y el fpc tengan un bonito partido”.



El volante también aprovechó para mencionar la formación de jugadores del club, los cuales aportarán a la búsqueda de la final “Va a ser la final donde más canteranos puede haber. Esto es un sueño poder jugar una final con el equipo del que es hincha. Sabemos lo que podemos hacer. Estos muchachos han adquirido madurez y jerarquía”.



Alberto Gamero mencionó la labor del conjunto, a pesar de la importancia de los jugadores de ataque “No solo los jugadores han entendido el rol, eso nos ha ayudado. Ellos hacen los goles, pero los volantes y defensas les ayudan para generar las opciones. Pero ellos tienen el rol de defender cuando no se tiene el balón. Tener en dos jugadores 20 goles es una posibilidad grande para marcar, pero hay que trabajar la parte defensiva.



Además, opinó sobre lo ocurrido con el plantel del Tolima, en el previo sobre el desacuerdo en los premios de la final “No es sorpresa, pasó muchas veces. Pero tengo entendido que ya llegaron a un acuerdo, no podemos pensar en eso”.