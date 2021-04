No todo son buenas noticias en Junior: sensibles bajas en Libertadores

El triunfo 3-1 de Atlético Junior contra Santa Fe, en cuartos de final de Lig Betplay, fue un baño de confianza para viajar a Argentina, al duelo de Copa Libertadores contra River Plate.

El duelo será este miércoles en el estadio Monumental a las 7:00 p.m., hora colombiana. Pero no todo son buenas noticias.



El defensor Germán Mera, quien salió lesionado en el debut copero contra Santa Fe, no alcanzó a recuperarse y no viajará a Buenos Aires. Era, en realidad una ausencia contemplada.



La sorpresa, según confirmó Héctor Fabio Baez, gerente del club, en el programa Deporte Espectacular, es que tampoco estará el atacante Teófilo Gutiérrez.



El jugador no estuvo este domingo en el duelo contra Santa Fe por un problema físico pero también por una razón familiar, según se comentó. Su situación no habría cambiado y por eso volverá a ser una baja muy sensible en el duelo contra su amado River Plate.