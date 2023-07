Teo Gutiérrez sobre su regreso al Cali: 'No hay dinero pero hay amor'

El delantero Teófilo Gutiérrez regresa al Deportivo Cali después de su paso por Atlético Bucaramanga. El delantero aseguró que aunque todavía tiene mercado le dio el 'SÍ' al azucarero por amor. Reconoció que aunque pasan problemas económicos, quiso volver al club porque se siente bien.



En charla con el programa Zona Libre de Humo, Teo habló de su amor por el Deportivo Cali y mencionó que este fichaje se da porque dejó la puerta abierta tras su salida en 2022 hacia el Bucaramanga. El presidente Luis Fernando Mena lo llamó y la hinchada se ilusionó en redes. Razón suficiente para volver.



El delantero barranquillero ya está en la ciudad y en las próximas horas sería oficializado. De esta manera, se convertiría en la tercera contratación para el equipo de Jaime de la Pava tras sumar al Luis 'Chino' Sandoval y el boliviano Luis Fernando Haquín.

"No hay dinero en el Cali pero hay amor y hay cariño, eso es muy importante. Esperemos que junto con la hinchada llenemos el estadio y veamos al Cali en lo más alto", aseguró Teo tras mencionar que "Regreso al Cali porque lo quiero, por su gente, por su afición, porque es un club grande a nivel nacional e internacional, y porque me abrió las puertas. El club es agradecido".



El barranquillero aseguró que tiene mercado y que decidió volver al Deportivo Cali porque tiene algo pendiente. "Mercado siempre lo tengo gracias a Dios y al trabajo que he hecho. Esta vez vine al Cali con mucho compromiso. Tiene un cupo muy bonito en mi corazón, por el cariño de la gente, por su afición, la ciudad. Le agradezco al Presidente por esta nueva oportunidad".



Teófilo Gutiérrez aseguró que no se guardará nada vestido de verdiblanco: "Uno siempre deja las puertas donde va y mire, otra vez estoy acá. Voy a demostrar con compromiso, como siempre lo he tenido y sobre todo con esta camiseta, que es grande por su historia. Yo se que el hincha otra vez se va a poner la camiseta y va a ir acompañarnos al estadio y hacer la fiesta".



Finalmente, Teo se refirió al estreno con victoria frente al Deportivo Pereira en Liga BetPlay II-2023 y detalló que "El equipo tiene hambre, tiene carácter, fútbol, gol y una hinchada muy bonita. Lo más importante es que el equipo te potencia. Conozco a los jóvenes y a los jugadores de experiencia".