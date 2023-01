Teófilo Gutiérrez y el mercado de fichajes: se caen dos opciones

Teófilo Gutiérrez sigue pendiente de su futuro para el 2023, y su nombre ha sonado para equipos importantes en los rumores del mercado de fichajes del fútbol colombiano.



Aunque sonó para Santa Fe, el presidente Eduardo Méndez, en conversación con el periodista Diego Rueda, confirmó que sí hubo consultas, pero descartó la posibilidad de ficharlo.



Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le confirmó al @VBarCaracol que se hicieron las consultas para contratar a Teófilo Gutiérrez, pero que en definitiva el jugador no vendrá al equipo cardenal — Diego Rueda (@diegonoticia) January 6, 2023

Este mismo viernes, Teo recibió una triste noticia, y es que no podrá cumplir el sueño de regresar al Junior de Barranquilla, pues “no encaja” en el proyecto 2023 que dirige Arturo Reyes.



Así lo confirmó Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero: “Ese tema lo hemos tocado, pero la posición que buscamos es de un volante ofensivo, o un delantero, yo creo que ahí no encaja Teófilo”, comentó el dirigente.



“Aquí siempre estarán abiertas las puertas, como jugador que le aportó muchísimo al equipo”, expresó Char, aunque no será para este mercado.