Fecha 6 de Liga BetPlay: resultados y tabla de posiciones EN VIVO

Se lleva a cabo la sexta jornada del fútbol colombiano con varias sorpresas y duelos interesantes.



A continuación los resultados y la tabla de posiciones actualizada.



Resultados de la fecha 6:

Medellín 1-1 La Equidad

Patriotas 3-0 Cortuluá

Envigado 1-2 Unión Magdalena

Tolima 2-2 Jaguares



Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional (EN VIVO)

Millonarios vs. Deportivo Cali

Pasto vs. Bucaramanga

Junior vs. Once Caldas

Pereira vs. Santa Fe

América vs. Águilas Doradas



TABLA DE POSICIONES

1. Unión Magdalena - 13 pts y +2 | 6 PJ

2. Millonarios - 11 pts y +4 | 5 PJ

3. Once Caldas - 9 pts y +3 | 5 PJ

4. Junior - 8 pts y +3 | 5 PJ

5. Jaguares - 8 pts y +1 | 5 PJ

6. Deportivo Pasto - 7 pts y +2 | 5 PJ

7. Alianza Petrolera - 7 pts y +1 | 5 PJ

8. Patriotas - 7 pts y 0 | 6 PJ

9. Medellín - 7 pts y 0 | 6 PJ

10. La Equidad - 7 pts y -2 | 6 PJ

11. Deportivo Pereira - 6 pts y +1 | 4 PJ

12. Tolima - 6 pts y 0 | 6 PJ

13. Santa Fe - 6 pts y -1 | 5 PJ

14. Águilas Doradas - 5 pts y +1 | 4 PJ

15. Nacional - 5 pts y -1 | 5 PJ

16. Envigado - 5 pts y -3 | 6 PJ

17. Cortuluá - 5 pts y -4 | 6 PJ

18. Bucaramanga - 4 pts y -1 | 3 PJ

19. América - 3 pts y 0 | 3 PJ

20. Cali - 1 pt y -6 | 4 PJ