Pereira arranca la jornada como líder: tabla y resultados fecha 13

La Liga BetPlay 2024-I continúa y la fecha 13 será decisiva para muchos equipos, en el que algunos quedaron perfilados para clasificar, mientras que otros sufrieron para sumar. Así transcurre la jornada.

Resultados fecha 13 - Liga BetPlay Dimayor

Patriotas 1-0 Junior de Barranquilla

Equidad 1-2 Independiente Medellín

Millonarios vs. Deportivo Cali

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

​Jaguares de Córdoba vs. Fortaleza CEIF

América de Cali vs. Boyacá Chicó

Atlético Bucaramanga vs. Envigado

Atlético Nacional vs. Pasto

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Once Caldas vs. Alianza FC

Tabla de posiciones de la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-I

1. Pereira | 26 pts (+10)

2. Tolima | 23 pts (+9)

3. Santa Fe | 23 pts (+8)

4. La Equidad | 23 pts (+3)

5. Junior | 21 pts (+5)

6. Once Caldas | 21 pts (+2)

7. Bucaramanga | 20 pts (+7)

8. Medellín | 18 pts (-9)

9. Jaguares | 16 pts (+1)

10. Deportivo Cali | 14 pts (+2)

11. Envigado | 14 pts (1)

12. Águilas Doradas | 14 pts (-3)

13. América de Cali | 13 pts (0)

14. Fortaleza CEIF | 13 pts (-3)

15. Millonarios | 12 pts (-1)

16. Alianza FC | 12 pts (-4)

17. Boyacá Chicó | 12 pts (-5)

18. Deportivo Pasto | 11 pts (-7)

19. Patriotas | 11 pts (-9)

20. Atlético Nacional | 10 pts (-3)