Leandro Castellanos confesó que quiere ser presidente de Santa Fe

Independiente Santa Fe no está pasando por un buen presente en la Liga BetPlay 2023-II y los resultados irregulares lo tienen al borde de quedar sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

Estas últimas semanas no han sido buenas para Santa Fe desde todos los ángulos, pues la hinchada también ha sentido inconformismo por el mandato de Eduardo Méndez, quien ha tenido que sufrir críticas y presiones en la sede administrativa. Además, jugadores y cuerpo técnico fueron visitados hace unos días para mostrar su inconformismo con el plantel previo al clásico.



Con respecto a esa situación difícil que está viviendo Santa Fe, el exjugador del equipo, Leandro Castellanos, dialogó con ‘Diario AS’ sobre el momento del club y dejó claro su deseo de ser presidente en algún momento.



“Me encantaría tener la oportunidad de ser presidente. Cuando amas algo, deseas contribuir y me gustaría aportar desde ese rol. Mantengo una estrecha relación con la familia de Santa Fe, pero, por supuesto, estaré dispuesto a aportar donde sea necesario. Me he preparado en la vida. Siento que tengo la capacidad de liderazgo y eso es lo que puedo ofrecer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora, mi enfoque está en llegar al Concejo de Bogotá", mencionó Leandro Castellanos.



Leandro Castellanos en entrevista con @AS_Colombia

De igual manera, el exarquero hizo un análisis de la actualidad del equipo y ve complejo clasificar, aunque cree en las posibilidades matemáticas que aún lo mantienen en la pelea.



“Siento que nos queda muy complejo clasificar, pero mientras haya opciones, hay que luchar e ir hasta el final, a la hinchada debo decirle que vamos a hacer sinergia. En la vida hay que empujar. Recuerdo cuando estábamos en una crisis impresionante y la hinchada llegó con un mensaje que decía ‘de esta salimos todos’ y así llegamos a la final” , finalizó Castellanos.



Cabe mencionar que Leandro Castellanos se retiró en Santa Fe en 2023, luego de sufrir constantes lesiones que lo alejaron de las canchas por un buen tiempo. Sin embargo, ahora como candidato al Concejo de Bogotá, el exfutbolista busca desde la política ser un buen aporte para el deporte.