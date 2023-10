¿Hubert Bodhert se queda o se va de Santa Fe? ‘Asumo todo lo que pasó’

Independiente Santa Fe cayó goleado en El Campín 0-5 por Águilas Doradas, en la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023. El resultado provocó la ira de los hinchas cardenales, que protestaron con dureza por el mal juego y atacaron verbalmente al presidente Eduardo Méndez y al técnico Hubert Bodhert.



A pesar de la goleada, el equipo bogotano continúa entre los ocho mejores de la tabla de posiciones, aunque puso en riesgo su clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato.



Así, la pregunta de los aficionados es si Bodhert se queda en el puesto de entrenador, defendiendo su proceso, o si se va y deja el cargo.



El cartagenero fue claro en la rueda de prensa posterior al partido que perdió dramáticamente.



“¿La reflexión? Hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. En este momento estamos dolidos por un resultado y quizás no se va a ver nada bien porque el resultado no es el mejor, pero estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar”, comentó Bodhert.



“Este resultado, decir que muchos no van a reconocer nada bueno porque el resultado fue..., pero el equipo empezó jugando y dominando, no hemos tenido la fortuna de concretar. Fue una situación donde el rival fue efectivo y eso al final no deterioró, terminamos ya sin ideas y luego la expulsión ante un gran rival como lo fue Águilas. Sacar una evaluación, no voy a ser objetivo en este momento”, añadió el DT del expreso bogotano.



Y aunque no ratificó su continuidad, o habló de su salida, le envió un mensaje a la hinchada de Santa Fe, que para muchos sonó a despedida: “Lo único que puedo es agradecer, porque es una hinchada que me recibió bien, no tengo ninguna clase de reproches. Me enfoco en mi juego y en mi responsabilidad, yo asumo como técnico todo lo que se preste. Cuando no se gana siempre hay un señalamiento y eso es lo que pasa habitualmente, con la hinchada respeto y admiración siempre”.



“Ahora hay que tener tranquilidad, que la gente descanse y vivir este duelo que no es fácil para nosotros, tomar las medidas necesarias, vamos a evaluar, pero todo es con trabajo, este equipo trabaja. Seguimos confiando en este grupo, soy una persona que confía en mi proyecto y he sido una persona valiente ante cualquier situación y tengo fe en que estos muchachos se van levantar y buscar la clasificación”, aseguró el entrenador.