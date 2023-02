Morelo y el VAR arruinaron el cumple: Santa Fe no pudo con el Unión

No festejes tu cumpleaños en un día de partido. La lección está aprendida de cuenta de Nacional, Once Caldas y otros tantos que armaron fiestas para sus hinchadas y se quedaron con la amargura.

El empate 0-0 supo a poco para un Independiente Santa Fe que cumplía años, que despedía a su inolvidable arquero Leandro Castellanos, pero que francamente decepcionó a la afición no solo por los dos puntos que cedió sino por lo poco que hizo para cambiar su suerte.



No fue la tarde de Wilson Morelo, el goleador, que falló dos penaltis, el primero a los 45+5 en la primera intención de definición de su equipo, bien controlado por Ramiro Sánchez.



Después siguió insistiendo por ahí el cardenal, desde los once pasos. El primer intento de VAR de Santa Fe fue una presunta falta contra Morelos de Alex Mejía que no se sancionó por fuera de lugar previo.



Y al segundo no le faltó suspenso: Enamorado provocó con su lucha en el área un penalti que de nuevo tuvo que ver el VAR, esta vez sí se pitó y Morelos se paró ante la pelota para prolongar la preocupación, pues en el primer intento le atajó Ramiro Sánchez, pero el rebote le volvió a quedar, tras el intento de Sambueza, y entonces sí la mandó a guardar, en medio de protestas del Unión que acabaron con la expulsión del técnico Claudio Rodríguez.



Tendrían razón los samarios pues en una nueva revisión de VAR se descubrió a Morelos levemente adelantado en el rebote y el festejo quedó en nada... salvo el castigo para el entrenador visitante.



Al final fallaba la estrategia de depender de la herramienta tecnológica para ocultar un juego muy gris en materia creativa, una tarea que dependió casi exclusivamente de Marrugo, a quien le faltaron socios como el propio Sambueza (viene de lesión) e inclusive Enamorado y Torres que llegaron para el complemento y De La Rosa y Néider Moreno para cerrar.

​

Aún así fue Silva el que acabó salvando la tarde del cumpleaños número 82 con una gran atajada en el tiempo de adición y bajo ese sol intento en El Campín el quedó armada la fiesta, o la aprovechó solo el visitante que se llevó un punto clave. La tabla dice que Santa Fe es décimo con 6 unidades, las mismas de Unión, que aparece en el puesto 13.