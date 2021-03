¡Banquete de goles! Santa Fe fue más y venció al Tolima en El Campín

Santa Fe ganaba (2-0) y lo hacía con autoridad, frente a un desconocido Deportes Tolima, pero en un minuto la historia cambió. Una jugada de balón parado y una infortunada acción de Dairon Mosquera, terminó empatando el partido. Harold Rivera hizo dos modificaciones que surtieron efecto muy rápido. Un minuto después de los cambios se tejió el 3-2 final.

En los primeros minutos se vio a un Deportes Tolima con un bloque adelantado y ejerciendo presión alta, en busca de un error defensivo que pudiera derivar en gol. Los hombres de Harold Rivera estuvieron muy atentos y de a poco empezaron a desequilibrar el juego a su favor. Las bandas, especialmente la derecha con Carlos Mario Arboleda, fueron claves en la etapa inicial.



Justamente, a los 11 minutos y después de un saque de banda de Arboleda, Kelvin Osorio recibió un centro de Johan Caballero, “como con la mano”, que empalmó de cabeza al segundo palo. Nada pudo hacer Álvaro Montero para evitar el rugir del león.



Santa Fe siguió atacando, y nuevamente por derecha, llevó peligro a predios de Montero. Pelota que recibió Osorio, y zapatazo con destino al arco que desvió Jeison Angulo.



Sobre los 27’, el dueño de casa se aproximó con un centro que metió Arboleda, y que para fortuna de los pijaos controló el arquero, cuando Jorge Ramos llegaba a conectar.



Antes de finalizar el primer tiempo, Daniel Giraldo probó de media distancia; derechazo que pasó casi rozando el travesaño. Con la ventaja de un gol se fueron al entretiempo.



El panorama no cambió en los primeros minutos del segundo tiempo. El elenco bogotano aprovechó muy temprano de una desatención defensiva y le cobró. La jugada se dio a los 53 minutos, Kelvin Osorio llegó por izquierda y metió una pelota para Ramos, que se deshizo de la marca y empalmó perfecto.



Sin embargo, la historia cambió en un parpadeo. Transcurrían los 66', cuando Jaminton Campaz se reportó de tiro libre. ¡Golazo de la joya pijao!, pero eso no sería todo, apenas pasó un minuto cuando Campaz metió un centro y Dairon Mosquera, intentando rechazar de cabeza, terminó instalándola en su propio arco. El león pasó del cielo al infierno en un minuto.



Santa Fe pasaba el trago amargo del empate, mientras que el Tolima se tomaba confianza con el 2-2. La situación se equilibró en la cancha, pero dos modificaciones del técnico Rivera oxigenaron el ataque y terminó entregándole los puntos al local. Jerson González y Diego Valdés ingresaron por Caballero y Ramos. Solo pasó un minuto para que aliaran en una jugada que terminó en gol. El delantero recibió un pase filtrado y definió a placer, al segundo palo, al que Montero no alcanzó a llegar.



Con el 3-2, Santa Fe llegó a 21 puntos, destronó del segundo lugar al Tolima y se puso a un punto del líder Deportivo Cali.