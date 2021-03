Millonarios volvió a ganar y Gamero lo analizó: 'sacaron la casta'

Este jueves, en partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Betplay, Millonarios consiguió un nuevo triunfo (0-1) con anotación de penalti de Cristian Arango, lo que le permite a los azules respirar tranquilos después de dos jornadas consecutivas sin ganar y sin marcar. Aunque no pudieron entrar a los ocho, llegaron a 16 puntos (los mismos del DIM que está en la octava posición).



Alberto Gamero, entrenador de los azules, se mostró satisfecho con lo hecho por los suyos en la complicada cancha de La Independencia de Tunja. Reconoció el trabajo de los ajedrezados.

"Chicó es un equipo que nos jugó largo, nos presionó y nos inquietó muchas veces. El partido lo teníamos controlado prácticamente. En la intención de ganar el partido, tuvimos un poco más de elaboración, queriendo llegar y estábamos a la expectativa de un pelotazo que nos pudiera dañar. Nos manejamos bien en la parte de atrás y ganamos un partido duro. Debo felicitar a los muchachos que sacaron la casta y pusieron ganas; sacamos 3 puntos importantes", aseguró.



Gamero destacó que su equipo fue más corto y manejó el balón, lo que no pudo hacer en las derrotas frente a Junior y Jaguares, lo que los venía atormentando. "Los muchachos pusieron casta, pusieron ganas y ganamos un partido que necesitábamos. Uno tiene la preocupación de muchas cosas, pero no era alarmante. Yo por lo menos era la primera vez que perdía dos partidos seguidos con Millonarios. Esto nos da tranquilidad y confianza, no vamos a pensar que todo se hizo bien, corregimos errores pero no se notan porque no nos cobraron. Este equipo tuvo sacrificio y posesión, intentando llegar. Me deja tranquilo ganar en una plaza difícil y con un rival difícil".



Y finalizó: "hoy me gustó que el equipo no fue largo. Me gustó que los repliegues fueron rápidos y los hicimos cuando teníamos que pelear rebotes. No cometimos muchos errores, jugar en Tunja después de haber jugado hace dos días y medio (frente a Jaguares), con aciertos y desaciertos".