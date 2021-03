Jorge Luis Pinto busca salvar al Cúcuta: ya se reunió con el Gobierno

El técnico santandereano, Jorge Luis Pinto, no oculta su amor por el Cúcuta Deportivo, equipo que dirigió en 2006 y 2009, y por esta razón está liderando una fundación que bajo el nombre de Amigos del Cúcuta Deportivo, busca consolidar un proyecto que les devuelva un lugar en el fútbol profesional colombiano.



Sin embargo, el exentrenador de Millonarios y la Selección de Emiratos Árabes (sus dos últimos proyectos deportivos), no está solo en este camino; encontró el apoyo de varias figuras rojinegras como el argentino Hugo Horacio Lóndero y Germán ‘Burrito’ González, quien fue su asistente en el Cúcuta, además de otros profesionales con corazón motilón.



El objetivo que tienen es recuperar el reconocimiento deportivo que necesita el equipo para regresar al fútbol profesional y como parte de ese proceso, Jorge Luis Pinto estuvo reunido recientemente con el ministro del deporte, Ernesto Lucena.



A través de su cuenta de twitter, Pinto publicó: "me reuní con el ministro Ernesto Lucena para hablar de la actualidad del Cúcuta y su proceso, siempre buscando caminos para que entre todos recuperemos el equipo de la ciudad".



Días antes, Pinto había anunciado por el mismo medio que "con amigos del fútbol e hinchas del Cúcuta buscamos construir una organización seria, de todos y para todos, donde saquemos adelante al equipo y podamos devolverle la gloria para que esté a la altura de su historia".



Cabe destacar que Cúcuta Deportivo perdió su reconocimiento deportivo y entró en etapa de liquidación por cuenta de los incumplimientos laborales de José Augusto Cadena, en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. Para reactivar el club deberán pagar la deuda que superaría los 100 millones de pesos, según información de La Opinión.



En una reciente entrevista en Antena 2, el entrenador fue claro al asegurar que este proyecto busca concretar un proyecto deportivo serio, sin la presencia de Cadena.



"Me ha pedido que paguemos la deuda para que MinDeportes devuelva el reconocimiento y muy seguramente lo haremos", dijo Pinto sobre diálogos que ha sostenido con el liquidador, Arturo Acosta Villaveces, designado por la Superintendencia de Sociedades.