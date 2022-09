Santa Fe, con el ego herido, defiende ante Pasto presencia en los ocho

Después del duro "sacudón" que le propinó Millonarios en la jornada de clásicos, Santa Fe buscará recomponer su andar en la Liga Betplay II-2022 y espera hacerlo, nada más y nada menos, que ante un inspirado Deportivo Pasto, que pelea en los primeros lugares de la tabla. Los dirigidos por Alfredo Arias necesitan de un triunfo que los mantenga entre los ocho y de paso los deje cerca al puntero.



El equipo cardenal ha tenido un semestre intermitente, pero aún así se ha logrado mantener en puestos de clasificación. Desde la quinta jornada ha encajado tres victorias (0-1 con Pereira, 2-1 con Tolima y 2-1 con Patriotas), dos derrotas (2-0 con DIM y 2-0 con Millonarios) y un empate (1-1 con América). Por otro lado, el nariñense encaja cuatro partidos en línea sin perder y viene de vencer 2-1 a Jaguares.



Arias y sus jugadores realizaron este viernes la práctica previa en la sede deportiva de Tenjo y las noticias no son muy positivas. Además de las bajas Harold Rivera, Wilfrido de la Rosa y José Aja, tampoco podrá ser tenido en cuenta el volante Neyder Moreno, titular en el clásico ante Millonarios, pues se sumó a departamento médico por un esguince en la rodilla derecha. Las molestias físicas siguen causando preocupación en el león.



Cabe recordar que el técnico uruguayo no podrá dirigir este partido pues debe pagar fecha de sanción por demorar la reanudación de juego.



Sin embargo, las bajas sensibles no solo afectarán a Santa Fe. Desde la capital nariñense se indicó que Flabio Torres no pudo viajar con dos de sus hombres de confianza, claves en la victoria ante Jaguares. Se trata de Kevin Riascos y Gilberto ‘Alcatraz’ García, quienes vienen de marcar gol (Riascos) y dar asistencia (García). El defensor central presenta una fatiga muscular en el muslo izquierdo, mientras que el lateral tuvo que quedarse a recuperar su aductor izquierdo. Otra baja será la de William Ordoñez.



El que podría regresar en la visita tras superar un cuadro gripal es el atacante Víctor Arboleda.



Santa Fe vs Deportivo Pasto

Día: Sábado, 10 de septiembre

Hora: 8:15 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Bismarks Santiago



Posibles alineaciones

Santa Fe: Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Kevin Mantilla, Geison Perea, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Johan Torres; Andrey Estupiñán, Matías Mier, Enamorado; Wilson Morelo.

Pasto: Diego Martínez; Yilson Rosales, Jerson Malagón, Cristian Tovar, Mateo Garavito; Juan Camilo Roa, Camilo Ayala; Víctor Arboleda, Mariano Vásquez, Facundo Boné; Jeison Medina.