Santa Fe intentará recuperar en Bucaramanga lo que perdió en casa

Este domingo, desde las 3:30 pm, Atlético Bucaramanga y Santa Fe tendrán un interesante duelo por la segunda jornada de la Liga 2021-II. El equipo cardenal llega con la necesidad de ganar, pues viene de ceder terreno en casa. Los leopardos llegan con aire en la camiseta tras ganar su primer partido del semestre y en condición de visitante. Ambos tendrán importantes novedades en sus plantillas.

Bucaramanga confirmó en la noche del sábado la lista de 18 jugadores convocados para rivalizar con Santa Fe, entre los que aparecen Sherman Cárdenas y Eliser Quiñones, quienes no pudieron debutar en el triunfo frente a Patriotas, por molestias físicas. Ya totalmente recuperados entraron en la nómina de Óscar Upegui.



"A Santa Fe le gusta justa bien, presiona y busca tapar la salida del rival con presión alta; en mitad de cancha propone transiciones rápidas y le da salida a sus laterales. Este es un equipo con mucho trabajo y no ha tenido muchas variantes. Bucaramanga es un equipo ordenado y corto, que está trabajando bien y quiere seguir sumando de a tres, para eso hay que mejorar", manifestó Upegui en Win Sports.



En lo que respecta al equipo de Harold Rivera, no podrán contar con el central Fainer Torijano, quien sufrió una lesión previa al viaje a la capital santandereana. Se trata de una lesión muscular leve en isquiotibial izquierdo, que le impide llegar en óptimas condiciones a la fecha 2. Fainer se suma así al arquero y capitán, Leandro Castellanos, quien sigue recuperándose de una molestia en el hombro.



El entrenador del 'León' indicó recientemente que saldrán a recuperar los puntos que perdieron frente a Deportivo Cali, una derrota más amarga que de costumbre, pues se dio en el último suspiro del partido. "No todos los partidos son iguales. Queremos ir a recuperar los puntos que perdimos en casa. Nos hemos levantado de situaciones peores, y confío en mis jugadores. Vamos a seguir trabajando, debemos mejorar el volumen de ataque. Queremos hacer un buen compromiso frente a un rival difícil".



Rivera adelantó que el lateral izquierdo Dairon Mosquera se recuperó y hará parte de la nómina este domingo, lo que le da tranquilidad puesto que tuvo que improvisar por esa banda con Edwin Herrera. Además, entregó otra buena noticia: el regreso de Castellanos está cerca. "Ha tenido una mejoría importante y se viene recuperando bien".



Por otro lado, se estima que Alex Mejía pueda hacer parte de la nómina de convocados, pero el no alcanzaría a estar es Ronaldo Dinolis, atacante panameño que se sumó en los últimos días. Habrá que esperar el transfer y que tenga un poco más de trabajo con el equipo.



¿Cómo, cuándo y dónde ver?



A. Bucaramanga vs Ind. Santa Fe

Día: Domingo, 25 de julio

Hora: 3:30 pm

Árbitro: Éder Vergara

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win +