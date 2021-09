‘En Santa Fe cumplo un sueño, vengo a ayudar’: Carlos ‘Roca’ Sánchez

Carlos la ‘Roca’ Sánchez está feliz de haber firmado contrato con Independiente Santa Fe, pues, a sus 35 años, jugará por primera vez en la liga colombiana. El experimentado volante dio sus primeras declaraciones como jugador cardenal.



“Para mí venir a Santa Fe es muy importante, porque siempre soñé jugar en mi país. Me fui muy joven, así que le agradezco al equipo por abrirme las puertas y permitirme disfrutar del fútbol colombiano antes de terminar mi carrera”, expresó la ‘Roca’, en el medio oficial del club.



Sánchez aseguró que además del equipo bogotano “hubo equipos interesados, no voy a decir el nombre por respeto; pero fue Santa Fe el que me abrió las puertas de una manera distinta a los otros, y me da la oportunidad de poder crecer. Hubo ‘feeling’ y eso me animó a llegar al club, del cual estoy orgulloso de haber elegido”.



“Desde mi humilde experiencia, quiero aportar todo lo que más pueda, vengo con la idea de ayudar y dar lo mejor de mí para que el equipo y el club crezcan. De mí van a tener un profesional, alguien que siempre ha dado todo por la institución que me da la oportunidad”, dijo Carlos Alberto.



Y dejó un mensaje a los aficionados albirrojos: “Quiero agradecerles a los hinchas por el cariño, espero responderles en el terreno de juego, que tiremos todos para el mismo lado”.