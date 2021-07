Top-6 de Harold Rivera: qué lo salva y qué lo condena en Santa Fe

Santa Fe arrancó muy mal la Liga BetPlay II-2021, pues cayó contra Deportivo Cali (1-2) y Bucaramanga (4-3) en las dos primeras jornadas y es penúltimo en la tabla de posiciones. Además, es el equipo con más goles en contra y su juego no gusta, no convence y preocupa.



Tal vez el principal señalado por la afición, por lo menos en las redes sociales, es Harold Rivera. El entrenador, que va a cumplir dos años al mando del equipo cardenal, ha sido criticado con dureza, pues completa diez juegos sin ganar.



A los dos partidos de la Liga II, se le suman los dos de cuartos de final de la Liga I (derrota y empate con Junior) y los seis de fase de grupos de Copa Libertadores (3 empates y 3 derrotas), quedando último de su zona.



La redacción de FUTBOLRED analizó el presente de Harold Rivera y su inmediato pasado. ¿Por qué la racha negativa? ¿Es culpable o su nombre se salva?



Aquí, un top-6 de cosas buenas y de otras que lo condenan en su proceso… ¿Merece continuidad?



¿Qué lo condena?

- No hay evolución: el entrenador tiene siempre un argumento diferente para explicar las derrotas. Que son errores individuales, que falta corregir, ausencia de concentración, etc. Sin embargo, su idea parece ir para atrás y no se ve un crecimiento y mejoría real.



- ¿Grupo roto? Es la versión que se maneja en el entorno y entre los periodistas que cubren la actualidad del equipo albirrojo. Hay un desgaste con el plantel y eso empieza a pesar en el momento de reaccionar.



- Un DT que solo sabe decir sí: se le critica a Harold Rivera que, por el apoyo irrestricto del presidente Eduardo Méndez, este no se atreve a cuestionar, a pedir más, a exigir más y mejores refuerzos; solo quiere satisfacer a su jefe, trabajando con lo que le toque, sin protestar, y eso afecta su imagen.



¿Qué lo salva?

- Referentes ausentes: Leandro Castellanos no ha podido jugar por lesión: Fáiner Torijano se perdió la 2ª fecha por una molestia; Andrés Pérez no será tenido en cuenta y Alex Mejía todavía no ha debutado.



No es fácil guiar a un plantel tan joven, sin la experiencia en el campo de juego.



- Un grupo joven: que además sigue sin consolidarse, mostrando fallas y errores que cuestan partidos. Están madurando muchos jugadores y, como se dijo antes, lo hacen sin hombres al lado que los tranquilicen.



- Trabajador y persistente: en medio de sus declaraciones, Rivera trata de vender su idea de trabajo para salir adelante tarde o temprano. ¿Llegará ese mensaje al plantel?