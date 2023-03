Harold Rivera no renuncia: ‘¿Por qué dar un paso al costado?’

Independiente Santa Fe perdió este sábado 3-2 con Envigado, en partido de la jornada 7 de la Liga BetPlay I-2023. Así, el equipo bogotano solo suma 6 puntos de 18 posibles y los hinchas no le perdona el mal comienzo de la temporada al técnico Harold Rivera.



Santa Fe venía de una seguidilla de tres partidos sin salir de Bogotá en la que apenas sumó 4 puntos de 9 posibles, así que la victoria de visitante, o sumar, era necesaria; pero la derrota encendió los ánimos de los aficionados cardenales, que piden la salida del entrenador.



Harold Rivera reaccionó a la situación que vive el equipo por la falta de resultados: “Es difícil el momento. Nosotros sentimos más esto (la situación); entiendo a la gente, pero uno tiene familia y le duele (los maltratos). Pero bueno, esto es así; yo tengo la cabeza en alto porque trato de hacer lo mejor posible para gestionar este equipo”, comentó en rueda de prensa posterior a la derrota con Envigado.



El técnico de Santa Fe agregó: “No estamos tranquilos. Personalmente no estoy tranquilo por los resultados, porque hace mucho tiempo no vivía una situación así, pero esto es de poner la cara y mientras me lo permitan, sacaré esto adelante”.



El próximo miércoles Santa Fe se juega un momento crucial en la temporada, pues define su futuro internacional enfrentando a Águilas Doradas en Copa Sudamericana, a único partido con la posibilidad de clasificarse a fase de grupos o quedarse afuera de competencias internacionales el resto del año.



Por eso, Rivera habló de la posibilidad de renunciar si queda eliminado en Sudamericana: “Ponerme a hablar a futuro es peor. Ahora que venga el partido de Sudamericana y luego veremos, ¿por qué dar un paso al costado si ganamos el partido y clasificamos? Esto es de ponerle el pecho a la brisa, aquí me trajo el presidente Méndez, y si él me dice que no continuó, ok, aunque me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”



“Esto ya pasó y hay que levantarse, no queda de otra. Ya se perdió, pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el miércoles”, puntualizó.