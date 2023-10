Once Caldas tendría candidato para DT en 2024: hinchas se indignan

Once Caldas cerrará un 2023 muy malo, en el que la única buena noticia es que no descenderá, más por la incapacidad de equipos rivales -como Unión Magdalena o Atlético Huila-, que por su rendimiento.



Los aficionados y la prensa en Manizales están molestos con la dirigencia y con el cuerpo técnico, además de criticar el nivel de los jugadores. Es por eso que a Pedro Sarmiento le han preguntado en las últimas fechas de Liga BetPlay II, que si dejará su cargo al finalizar la temporada.



Y aunque la respuesta de Sarmiento siempre es negar que piense en irse, algunos medios de la capital caldense aseguran que la decisión está tomada: Pedro Sarmiento se irá y no continuará para la próxima temporada.



Sin embargo, hay un rumor que tiene indignado a los hinchas del Once, pues se tocó el nombre del primer candidato para reemplazar al actual técnico, y no pueden creer que tengan pensado proponer a este entrenador.



Según ‘Las Voces del Fútbol’, programa radial reconocido por ser uno de los mayores críticos de la gestión en Once Caldas, aseguró que el directivo Jorge Enrique Vélez -expresidente de Dimayor- fue el encargado de poner sobre la mesa el nombre del técnico para la próxima campaña: Hernán Darío Herrera.



Increíble sería que el ‘Arriero’ sea el reemplazo de Sarmiento, pues es su actual asistente técnico y hace parte del fracaso deportivo del equipo albo.



Así, los aficionados están alerta a las decisiones que pueda tomar la dirigencia del Once Caldas, pues en redes sociales ya hay reclamos y sorpresa por si quiera pensar que el ‘Arriero’ Herrera sea el próximo entrenador del blanco blanco.