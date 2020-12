¿Santa Fe o América? El dilema de 'Rufay' en la gran final de la Liga

A sus 42 años, Róbinson Zapata es uno de los arqueros experimentados que tiene el fútbol colombiano en el momento. Con pasado en Europa y la Selección Colombia, 'Rufay' es un hombre muy querido tanto en América de Cali como en Independiente Santa Fe, por lo que para él será una final bastante especial.

Criado y campeón con América de Cali, además campeón internacional con Santa Fe, Zapata habló con el VBar de Caracol Radio para palpitar la final entre escarlatas y cardenales, que comenzará este domingo 20 de diciembre en el Pascual Guerrero y finalizará el 27 en El Campín.



"Los dos equipos, América y Santa Fe, llegan muy bien así que va a estar muy pareja. Por las dos hinchadas, está servido un plato espectacular y el campeón será digno de representar a Colombia en los torneos internacionales", dijo Zapata, quien no se atrevió a dar un favorito.



Sin embargo, 'Rufay' fue preguntado por la posibilidad de atajar en alguno de los equipos en la final, a lo que respondió: "Me lanzaste una bomba (entre risas) … Si en el momento tengo que escoger me voy con Santa Fe, porque en este momento tiene a su arquero (Leandro Castellanos) lesionado, a Omar le va ir muy bien, pero hay que tener experiencia en este tipo de partidos."



"América tiene un arquero (Joel Graterol) que no deja dudas. Pero por la lesión de Castellanos ayudaría a Santa Fe", concluyó.