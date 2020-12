'Mi deseo fue quedarme', la confesión de Roberto Ovelar

El delantero paraguayo Roberto Ovelar aprovechó las redes sociales para despedirse de Once Caldas, su tercer club en Colombia, y al que llegó este año procedente de Olimpia. El ´Búfalo´, a quien los hinchas pedían para 2021, aseguró que intentó quedarse.

Ovelar, de 35 años, aseguró que quiso permanecer con el elenco albo pero no logró un acuerdo. Ahora su futuro estaría en el fútbol peruano, pues aseguran que será nuevo jugador del Municipal.



“Muchísimas gracias a los hinchas del Once por el cariño y apoyo recibido, al DT por contar conmigo para poder jugar en este hermoso club. Al presidente por abrirme las puertas. Y aunque mi deseo fue quedarme, las cosas no se dieron”, publicó en sus redes.