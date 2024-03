Cuestión de plata: revelan por qué América no saldría de César Farías

América de Cali es una realidad sobre diagnosticada: cortó el proceso de Lucas González a tres días del inicio de la Liga Betplay I 2024, trajo un entrenador de último momento que ni siquiera conocía la nómina, tardó en arrancar y a esta altura, pasada la mitad de la ronda todos contra todos, sufre una esperable crisis de resultados.

Lleva seis partidos sin ganar (tres empates, tres derrotas), aparece en el deshonroso puesto 17 de la tabla con solo 9 puntos de 30 disputados y sufre de los mismos problemas defensivos que tenía el anterior DT pero sumados a una evidente falta de gol que no se padecía antes.



Es esa la realidad que debe revertir el técnico César Farías este miércoles, en la llave contra Alianza FC por la Copa Sudamericana, que en otras circunstancias sería lo que impulse proceso o lo sentencie.



Y es que puede pasar una debacle en el torneo suramericano, que en el acceso a la fase de grupos da un poco más de 900.0000 dólares en ingresos, y que al final no pase nada con el venezolano.



Así lo reveló el diario AS Colombia, que informó que el contrato de Farías, vigente hasta diciembre de 2024, no se interrumpirá por decisión del club por una razón no deportivo sino económica.



“La decisión estaría relacionada con las finanzas del club, debido al elevado monto de dinero que tendrían que pagarle al entrenador al momento de la indemnización”, dijo la fuente.

Básicamente, la inesperada decisión de la presidenta Marcela Gómez de despedir a Lucas González en su primer acto de gobierno, se llevó todos los fondos posibles para indemnizaciones futuras. De esa manera la paciencia ya no sería una elección sino una obligación.