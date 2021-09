¿Culpa de torneos cortos? Aterrador promedio de técnicos despedidos

Cada derrota se vuelve una condena anticipada. En las últimas horas, por ejemplo, Juan Carlos Osorio dio la cara tras la eliminación de América de Cali de la Copa Colombia, a manos del Deportivo Cali. Y en medio de la decepción, muchos hinchas pidieron la destitución. Al propio presidente, Mauricio Romero, le tocó salir a pedir calma.

"Creemos nosotros y seguimos confiando en que ese técnico es Juan Carlos Osorio. Sabemos que el profe Osorio tiene una metodología de trabajo, que son muy propias de él, y es el tema de las rotaciones, que pocos entienden y no están de acuerdo. Nosotros lo vemos como una oportunidad de darle juego a toda la plantilla. Confiamos y respaldamos eso. Esto es un proyecto que no es en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Entendemos al hincha, pero es un proceso que se va a ir consolidando partido tras partido", dijo el directivo.



Proceso. Confianza. Respaldo. Son lindas palabras que, infortunadamente, no se compadecen con la realidad: en 9 fechas de la Liga Betplay II 2021 ya han perdido su puesto 9 entrenadores.



Hasta este momento han sido licenciados Alfredo Arias, de Deportivo Cali; Giovanny Ruiz, del Deportivo Pasto; Amaranto Perea, del Junior; Eduardo Lara, del Once Caldas; Jorge Luis Bernal, de Patriotas; Dayron Pérez, del Huila; Óscar Upegüi, del Bucaramanga y Hárold Rivera, de Santa Fe. Hernán 'Bolillo' Gómez renunció en Independiente Medellín pero por la misma razón que se fueron sus colegas: malos resultados.



Y a pesar de ser tan alta la cifra, ese no es el dato más escalofriante: según reveló el diario La Patria, todavía no se ha llegado al número promedio de DT's destituidos pues desde 2002, cuando se empezaron a jugar dos torneos por año, se han jugado 39 campeonatos en los que se han utilizado 402 técnicos, lo que significa que, en promedio, se cambian 10 técnicos por torneo.



El informe de Osvaldo Hernández asegura que el equipo que más veces cambió de técnico fue Atlético Junior (31), seguido por Medellín (26), Huila (24), América (24) y Santa Fe (23). Jorge Luis Bernal, contando clubes en los que se fue y volvió, tiene el récord de 16 equipos dirigidos, seguido por Néstor Otero (14), Óscar Quintabani (13), Julio Comesaña (12) y Fernando 'Pecoso' Castro (11).



No puede ser coincidencia: ¿la culpa de la alta rotación de entrenadores en la Liga es de los torneos cortos? Para los propios entrenadores, es la causa principal.



"Hay que empezar por cambiar el sistema del torneo en Colombia, dos campeones en un año me parece que no está bien. Por ejemplo en Ecuador se juega un solo torneo en dos etapas, una primera etapa en el que el que queda de primero se enfrenta al ganador de la segunda etapa y ahí hay un solo campeón a final de año, entonces los equipos no están echando a los técnicos cada cinco meses", dijo desde Ecuador Santiago Escobar, a Noticias RCN.



Su colega Juan Carlos Osorio decía recientemente en una rueda de prensa que esa volatilidad, esa necesidad de ganar títulos cada seis meses, marea a directivos e interrumpe los necesarios procesos: "la situación angustiosa, injusta y dolorosa de nosotros los técnicos y entrenadores colombianos obedece a nuestra cultura. Si algo le falta al país son proyectos serios, transparentes, honestos y comprometidos con propósitos expuestos antes de iniciar el torneo. Para que después no haya ambigüedad y debate sobre si se cumplió o no y en la cuarta fecha sucedan cambios drásticos".



La solución de los técnicos, sin embargo, es una quimera, pues los torneos cortos garantizan audiencia y taquilla para los clubes, razón por la cual en Dimayor nadie se plante un cambio de sistema. Un mal diagnosticado, con una cura posible, pero sin la menor intención de sanarlo. Eso es lo que hay.