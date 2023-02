Un costoso error de Novoa: ¿alerta encendida en América de Cali?

América de Cali venía arrasando y, de repente, lo frenó La Equidad. Curiosamente ni el equipo bogotano lo celebró pues el gol del 1-1 no fue producto de una gran jugada ni mucho menos, sino de un increíble error del arquero rojo Diego Novoa.

Esa situación revivió un debate de final del año pasado sobre la necesidad de contratar a un portero, ante la salida de Joel Graterol.



En su momento dijo el técnico Alexandre Guimaraes dijo que estaba tranquilo con Novoa y no requería refuerzos en esa posición, pero el fin de semana las dudas obviamente reaparecieron.



Según el periodista Petiso Arango, la situación ha generado mucha incomodidad en el máximo accionista, Tulio Gómez.



El primer nombre que se apuntó fue el de Iván Arboleda, quien es agente libre, pero las conversaciones no han prosperado. Después no hay más candidatos precisamente por la apuesta del DT.



El mercado todavía tiene un par de semanas más y puede haber sorpresas, pero es claro que al dueño del club le preocupa la posición y, tras ver a 'Chipi chipi' Castillo como alternativa y competencia interna en Atlético Nacional, sus dudas seguramente aumentan.