¿Hace cuánto no sucedía? Sánchez se salió con la suya en los penaltis

¿Cumpleaños feliz para Independiente Santa Fe o triste? Pues juzguen ustedes, le están cargando la responsabilidad fuertemente a Wilson Morelo por dos penas máximas que no pudo marcar ante un Ramiro Sánchez inspirado en una tarde gris de Unión Magdalena y en una celebración de 82 años que terminó con silbidos al conjunto santafereño por no poder dar una alegría a la afición que se acercó al Estadio Nemesio Camacho El Campín.



Ramiro Sánchez se salió con la suya en una tarde gris para Wilson Morelo y para Independiente Santa Fe en general con un empate sin goles en el aniversario número 82. El guardameta que tuvo pasado en el cuadro cardenal aguó la fiesta bogotana, pero la gran pregunta es desde hace cuánto no psaba que un guardameta atajara dos penaltis en un mismo encuentro.

Santa Fe se encontró con un Ramiro Sánchez inspirado que negó las anotaciones en dos momentos en donde Wilson Morelo tomó la pelota para ejecutar penas máximas. El duelo lo ganó Ramiro que se tiró en dos ocasiones para negar el grito de gol y en el segundo cobro, Morelo anotó, pero en fuera de lugar. Sin goles culminaron los 90 minutos y Sánchez se metió en un importante top de escasos arqueros que han atajado más de una ejecución en un partido.



El último antecedente de un arquero que salvó dos penaltis en un mismo partido fue Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta del Deportivo Independiente Medellín que el 19 de marzo del 2022 se salió con la suya ante Adrián Ramos que no pudo ganar el duelo. Sin embargo, fue solo el segundo cancerbero en hacerlo desde 2010. El primero en la década fue Alexis Viera justamente con el cuadro escarlata enfrentando a Millonarios. Jhon Ulloque y Esteban Ramírez perdieron la batalla desde el manchón blanco.

Ramiro Sánchez es uno de los arqueros en Colombia que logra atajar las dos penas máximas en un partido. No solo fue Andrés Mosquera Marmolejo y Alexis Viera, sino que Julio César Falcioni en 1988 con América enfrentando a Atlético Nacional, Alberto Vivalda en un Millonarios vs Deportivo Pereira y Hernán Torres con Once Caldas. ¿Recuerdan otros casos?