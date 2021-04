Aunque el resultado de 3-0 estuvo puesto en todo momento, debido a que Águilas Doradas jugó con el mínimo de jugadores en cancha para un partido oficial, el conjunto del oriente antioqueño se puso a prueba y aguantó poco más de 60 minutos, el arco en cero. El cansancio llegó y los ajedrezados marcaron diferencia. Con 78 minutos de partido y un jugador local lesionado, el juego finalizó dejando una muestra de juego limpio y profesionalismo en los dorados.

Al final del encuentro, el asistente técnico Rafael Martínez y la figura del partido Carlos Bejarano, pese a que le convirtieron tres goles, hablaron sobre las dificultades de afrontar un juego contra uno de los equipos que se está jugando el descenso.



“Damos un mérito enorme a los jugadores que se mataron en la cancha, gracias por el apoyo de los jugadores que están enfermos, al cuerpo técnico, los directivos. Sostuvimos el partido durante 60 minutos, nos pegó el cansancio y el rival sacó diferencia”, resaltó Martínez.



Además, “el mensaje es que ellos son muy capaces frente a las adversidades. Ante una situación que hay en el mundo, hay que ponerse en el lugar del otro, ser solidarios y más allá de las normas, debemos flexibilizarnos para que sea más justo todo”.



En cuanto al desarrollo del compromiso, el miembro del cuerpo técnico precisó que “destaco el esfuerzo, el pundonor, éramos siete, pero teníamos ganas de ganarlo. Salió un compañero lastimado, no vinimos a la cancha a cumplir, estaba difícil, pero lo luchamos. Carlos (Bejarano) demostró su profesionalismo, al igual que Juan David (Valencia) quien jugó y aplicó muy bien la parte táctica”.



Por su parte, el ex arquero del DIM y América declaró que “la mejor solidaridad que tuvieron ellos (Chicó) fue jugar el partido, como colegas, pensaron en que no se disputara, pero son decisiones que hay que acatarlas”.



Además, “nos jugamos el orgullo del club, la imagen de nosotros e independientemente del resultado estamos orgullosos de todo el equipo. Hay que felicitar a todo Águilas Doradas y lo que los rodea”.



Pensando en el próximo partido contra Bucaramanga, Bejarano indicó que “después de lo que pasó hoy, ojalá nuestro compañero no esté lastimado, ya con todo lo atípico, si nos toca ir con siete, tenemos que salir con muchas ganas y con toda la actitud”.



Finalmente, opinó la actuación de Juan David Valencia como defensa central en este partido. El arquero suplente tuvo una destacada participación en el desarrollo del encuentro. “Me quito el sombrero con Juan David (Valencia), es un gran profesional, se esfuerza día a día y en este partido demostró sus capacidades como central”.



Este es el tercer partido por Liga en la historia que terminó anticipadamente por sustracción de materia, los anteriores fueron Millonarios 5-0 Cúcuta, 14 de diciembre de 1988, se jugaron 62 minutos y Once Caldas 4-1 Quindío, el 28 de abril de 1996, se jugaron 45 minutos.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8