Rafael Dudamel es el elegido: todo listo para dirigir a Deportivo Cali

Rafael Dudamel nunca ha ocultado que quiere dirigir al Deportivo Cali y la oportunidad le llegó después de la salida del uruguayo Alfredo Arias.



El entrenador venezolano, con pasado en el cuadro verdiblanco, con el que fue subcampeón de Copa Libertadores en 1999 como arquero titular, vive en la capital vallecaucana y estaba desempleado, sirviendo de analista invitado en las transmisiones del Gol Caracol, lo cual facilitaba su vinculación.



Dudamel ya habría expresado que llegó a un acuerdo con los directivos y extraoficialmente la versión es que lo presentarían este miércoles como nuevo timonel.



La tarea para él no es sencilla, ya que el equipo descendió a la casilla 13 de la Liga BetPlay con apenas 9 puntos de 24 disputados, mientras que en la Copa BetPlay juega los cuartos de final ante el América, iniciando este miércoles bajo la dirección del asistente, Ítalo Cervino.



Aunque este Comité Ejecutivo termina en noviembre próximo, habían pensado en un comienzo en un contrato hasta diciembre de este año, pero Rafael habría sugerido que al menos lo hicieran hasta junio de 2022. Lo cierto es que este martes estaba en la sede campestre de Pance ultimando los detalles para la firma.



La más reciente incursión del venezolano como técnico se dio en la Universidad de Chile, con el que estuvo 7 meses, hasta el 5 de junio del presente año con un rendimiento del 46%.



Sin embargo, en la gestión lo que más se le recuerda como técnico fue con la Selección Venezuela Sub 20 que tuvo su mejor figuración al salir subcampeón mundial en Corea del Sur 2017, al perder 1-0 ante Inglaterra. Con el combinado de mayores no tuvo buenos réditos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces