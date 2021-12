Dudamel le tiene fe al Cali en la final: ‘La idea no puede variar’

Deportivo Cali se mide este miércoles (7:30 p.m.) al Tolima en Ibagué, en el partido de vuelta de la final de la final de la Liga BetPlay II-2021, tras el empate 1-1 como local el pasado domingo.



El técnico Rafael Dudamel se refirió en la rueda de prensa previa señaló sobre la diferencia que puede haber entre el partido de Palmaseca y del Murillo Toro: “qué tanto puede cambiar de un partido a otro en apenas 72 horas, siempre los pequeños detalles, creo que el trámite del partido en Cali nos dejó muchas sensaciones positivas y corroboramos mucho de lo que habíamos planificado. Al final siempre los niveles de atención de los futbolistas son lo que va a marcar la diferencia, nos hemos enfocado en ellos, sobre todo que lleguen recuperados, tenerlos a todos disponibles es una buena noticia”.



Sobre lo que más trabajó previamente, dijo que “sobre todo en lo emocional, porque en lo mental estamos muy fuertes, había que superar la amargura que nos dejó el resultado del otro día por todo lo que hicimos, está bien que esto no es de méritos, esto de concretar las opciones para poder llevarse la victoria, pero analizando todo el partido, lo que fue el trámite del mismo, quedamos con la satisfacción del nivel con que competimos, para mañana es legar fuertes emocionalmente, con ese carácter que nos caracteriza, con esa determinación con que hemos llegado a esta instancia, tanto en casa como de visitante, seguramente el rival ha revisado los resultados no solo en condición de local sino de visitante que ha tenido el Deportivo Cali, como lo hemos hecho nosotros de ellos, así que va a ser un último partido de la final lindísimo porque al frente tenemos un muy buen equipo y nosotros venimos con toda la ilusión de poder llevarnos el campeonato”.



En cuanto al sistema y lo que va a priorizar, si deja a Velasco como lateral o incluye a Darwin Andrade, sostuvo que “priorizamos los detalles tanto en defensa como en ataque, priorizar fortalecer o refrescar, como siempre les digo a ellos, nuestra idea de juego, independientemente de los cambios que pueda tener el equipo la idea colectiva no puede, no debe y no va a variar. Nuestra intención de siempre jugar para buscar y ganar el partido. En lo que más nos hemos enfocados es en que nuestros futbolistas estén felices, bien descansados, bien recuperados, hablando, compartiendo, dialogando de fútbol, visualizando todo lo que viene. Va a ser muy lindo ese regreso a casa con el trofeo y con el título, lo imaginamos compartiéndolo con nuestra gente y preparar que hay que hacer para poder lograrlo, a eso nos hemos dedicado, a prepararnos muy bien para estar al nivel, dar la talla como corresponde y alcanzar el objetivo”.



También hizo una comparación de la campaña de 1998 -cuando como jugador ganó el título con ‘Cheché’ Hernández- con la actual: “Las características de los jugadores con los que cuento hoy son muy distintas a aquellas del 98. Similitudes, el momento haber llegado en aquel mes, en ese momento cuando llegó ‘Cheché’ el equipo era sexto, de la mano del ‘profe’ Reinaldo Rueda. Cuando nosotros llegamos en ese segundo semestre el Cali estaba de segundo, llegamos varios futbolistas. En un partido salimos en tanqueta y ellos salen en carroza, ellos no han vivido nada de esto. Las similitudes son esas, en el mes que llegó ‘Cheché’ y en la que me tocó llegar a mí, y poder estar en la final. Ojalá que sigan las similitudes”.



Sobre la forma en que se imagina el partido este miércoles, remató que “cuando uno llega a la final con fortalezas que han permitido llegar a esta instancia, superando rivales bravísimos, es el momento menos indicado para cambiar. Imaginamos un partido tácticamente muy bien jugado, con futbolistas muy concentrados, entregando todo para un gran espectáculo, digno de una final como fue en Cali, cada uno en su estilo, característica y forma, pero siempre con la intención de brindar un gran partido. Después en el tema estratégico habrá detalles, ellos cuidarán lo que consideren lo más fuerte de nuestra parte y así lo haremos nosotros. Luego la determinación del futbolista en el campo es la que siempre marca la diferencia. A esta altura nuestro plantel tiene un guión muy claro, un estilo muy definido, para mí cambiar en este momento sería una locura, hay que tener en cuenta todas estas características que nos han traído hasta aquí y seguir creyendo en lo nuestro”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces