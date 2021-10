Dudamel sobre Deportivo Cali: destacó el resultado y el esfuerzo

Deportivo Cali es parcialmente octavo en la Liga BetPlay II-2021 con 24 puntos, luego de derrotar 2-0 este miércoles a Patriotas en Palmaseca -a la espera de los encuentros de Jaguares y Junior-, aunque hubo momentos en que el cuadro boyacense lo hizo ver mal.



Sin embargo, lo importante era sumar los tres puntos para seguir ilusionados con la clasificación a los cuadrangulares. El técnico Rafael Dudamel compareció a la rueda de prensa y aceptó las fallas, aunque también mencionó que siempre quiso buscar el arco de Carlos Mosquera.



Sobre el desarrollo del partido dijo que “quedamos muy contentos con el triunfo porque la exigencia fue a tope, sabíamos que teníamos que ir a buscar el rival, teníamos que ir a jugar a campo contrario, exigirnos al máximo y poner toda la intensidad. La propuesta tenía que nacer de nosotros en todo momento, porque íbamos a encontrar un rival tal cuál en su condición de visitante, agrupado, aglomerado en su campo y nosotros teníamos que ser capaces de rotar la pelota con mucha intensidad, de saber generar y aprovechar los espacios desde nuestra línea defensiva”.



Añadió que “en el primer tiempo fuimos muy intensos, quizás un poco imprecisos en la toma de decisiones, ocupábamos buenos espacios, buenas zonas intermedias, pero luego no nos perfilábamos bien, la cancha estaba muy rápida, ellos estaban muy atentos y también muy fuertes, pero se fue produciendo un desgaste que hizo mella en el rival y cuando empezamos a ser más pacientes, a rotar más la pelota, a entender que el juego era más desde la amplitud que por la interiorización, fuimos acercándonos con más claridad al arco rival. El recambio fue fundamental para culminar de cerrar el partido con el triunfo, son tres puntos de oro, tres puntos valiosísimos que nos permiten seguir escalonando posiciones y vamos por más. El equipo está muy bien”



En cuanto a estar parcialmente dentro de los ocho, y la forma de cómo mantener y elevar el nivel del equipo, sostuvo que “con trabajo, no hay otra forma, el trabajo está dentro de la cancha, en lo físico, en lo táctico, en la fortaleza mental, seguir fortaleciendo todo ese aspecto. Nuestro lema es, los equipos ganadores disfrutan solo ganando, no nos conformamos, nuestro techo está muy alto todavía y estamos muy lejos de alcanzarlo, por la juventud, por el talento, por la jerarquía. Es un grupo fantástico, que está muy compacto, convencido y siento que cada día se despiertan, se levantan y comienzan a trabajar con ganas de más, de mejorar, de evolucionar, y da gusto trabajar en cada entrenamiento con ellos”.



Sobre el análisis resumió: “Es muy claro, el equipo propuso, siempre fue protagonista, puso una intención y vocación ofensiva de jugar en campo rival, de darle amplitud a la cancha, de generar duelos por banda. El equipo intentó, dentro de las imperfecciones logramos el triunfo y corregimos, dentro de las imperfecciones logramos el resultado por el que nos esforzamos. No me quedo con los tres puntos, sino con la revisión del partido para mañana ir haciendo crecer a mi equipo”.



En la fecha 17, Cali visitará el lunes 1 de noviembre (5:05 p.m.) al descendido Huila.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces