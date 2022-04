Dudamel explicó los cambios en el clásico y la dura situación de Congo

Deportivo Cali empató 1-1 contra América de Cali por jornada 16 de la Liga I-2022, en el Estadio Pascual Guerrero. Los azucareros a pesar de irse arriba en el marcador no supieron administrar la ventaja y dejaron ir nuevamente una victoria en el campeonato colombiano.

En rueda de prensa el técnico Rafael Dudamel, se refirió a los cambios que hubo en el once inicial: “Era lo que estaba planificado, no fue decisión del momento, era poder darle minutos a Daniel Luna y también por volver a ver a Michell Ramos, en la posición de extremos estando detrás del atacante; darle continuidad a Agustín Vuletich generando más competencia interna, descansando a los que estuvieron desde el inicio en Brasil, pudiendo nivelar las cargas físicas porque los partidos han sido bastante exigentes y el viaje a Sao Paulo un desgaste adicional”.



Seguidamente añadió: “La respuesta fue positiva, se iba dando todo en el plan y se nos fue por muy poco, pero las sensaciones son de mucho control, superioridad y juego colectivo. Nosotros empezamos hace tres semanas a preparar al equipo en esa oxigenación, a la parte médica como corresponde con todos los trabajos anaeróbicos en la resistencia y la velocidad, para que puedan llevarle al futbolista a vivir sensaciones de ahogo similar a lo que puede suceder en La Paz, pero lo que me deja tranquilo a esos escenarios de altura, es que cuando hemos subido el equipo ha corrido sin problema”.



Habló de la ausencia de Congo: “Jimmy Congo terminó con esguince del partido contra Corinthians y está en ese proceso de recuperación, no sé si podrá estar contra Fortaleza en la Copa Colombia, no lo vamos a apurar. La competencia interna está linda y no es producto de que ahora no hay presión, es el crecimiento del equipo. La responsabilidad siempre va a estar, porque es nuestra carrera y prestigio, así que olvídense que como no tenemos presión juagamos bien”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15