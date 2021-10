'Como esa jugada vi varias en el partido': Rafael Dudamel

Rafael Dudamel aceptó que América de Cali los superó en el primer tiempo, pero también que su equipo tuvo una buena reacción en el segundo para igualar el clásico vallecaucano, mereciendo incluso llevarse los tres puntos.



En medio de la obligación de tener que sumar al menos 12 puntos de 18 que les restan, en Liga, este jueves Cali se medirá a Nacional en Medellín, en la vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, luego que empataran 2-2 en Palmaseca.



Para iniciar, el entrenador venezolano habló del calendario y la obligación de ganar la mayor cantidad de puntos: "Un partido intenso, partido atractivo, en el que América en los primeros 45 minutos en su propuesta la pudo imponer mejor que la nuestra. Los primeros 45 minutos fuimos un equipo sin la pelota ordenados, con la pelota nos faltó un poco más de dinámica, lo detectamos, lo conversamos y lo mejoramos en el segundo tiempo.



Dudamel se detuvo en la ventaja parcial del cuadro escarlata: "De todas maneras creo que en el primer tiempo habiéndonos ido perdiendo también nos dio esa señal de que teníamos que poner el pie en el acelerador, porque se nos podía complicar el partido, el 1-0 era alcanzable, los muchachos lo entendieron, mejoramos en cuanto a la intensidad de juego cuando recuperábamos la pelota y creo que al final incluso lo pudimos haber ganado".



Aseveró que "nos vamos con un punto en condición de visitante en el clásico, lo ideal era y dentro de nuestro presupuesto estaba ganar por conocimiento que tenemos del rival, pero así son los clásicos, disputados, intensos, y creo que la gente nuestra se va orgullosa y tranquila de su equipo porque vio un conjunto con mucha personalidad y disposición para jugar, que cuando aceleramos el partido lo llevamos a nuestro ritmo y formas. Un empate que pudo ser mejor. Luego viene partido jueves, otra final, contra Nacional. Vamos a recuperar bien a los muchachos y después somos conscientes de que en estos 15 días nos jugamos todo el semestre y para ello el equipo está tranquilo, enfocado, y vamos a Medellín con toda la ambición de alcanzar el paso a la final".



Sobre la razón de la salida de Carlos Robles, que había ingresado en el segundo tiempo, explicó: "Carlos venía teniendo una contractura en uno de sus posteriores, por eso lo guardamos, lo cuidamos para el inicio del partido, después consideramos que era un buen momento para su ingreso, podíamos ganar con él mejor presencia en el juego aéreo, lamenté mucho tener que cambiarlo porque había entrado bien por Andrés Balanta, y cuando manifestó contractura en la otra pierna, decidí inmediatamente sacarlo porque no podíamos perderlo por el resto del semestre".



En cuanto a las acciones polémicas que tuvieron intervención del VAR, manifestó que "el VAR, ay, ser juez y parte no es sencillo, pero todo el mundo lo ha visto, vi la repetición, como esa jugada hubo muchas durante el partido, la verdad que lo dejo a criterio de todos los espectadores y de todos los medios, lo que sí es cierto es que el club Deportivo Cali ya tenía un antecedente negativo con el juez principal de hoy, así que sentía que el ambiente estaba un poco con predisposición y claro, esta acción del VAR ratifica lo hecho un par de años atrás, pero lo importante es que el equipo mostró carácter para sobreponerse a todas adversidades, no se descontroló en ningún momento, se mantuvo en el enfoque de fútbol y pudo generar esa siguiente acción en la que la jugada previa al penal fue muy similar o igual a la del gol anulado. Pero ya fue, ya no hay marcha atrás y tenemos que seguir adelante".



De las cosas en que fallaron sostuvo que "nos faltó ser más dinámicos al momento de recuperar la pelota, éramos un equipo compacto e hicimos una buena lectura del rival, pero para hacerle daño después con nuestra ofensiva faltaba ser más dinámico y en el momento de acumular pases y un poco de mayor movilidad. En el cambio de actitud nos permitió meternos en el partido y alcanzar el empate".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces