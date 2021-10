‘Hicimos un primer tiempo con un control total del juego’: Dudamel

Deportivo Cali tuvo un positivo primer tiempo frente a Equidad, pero terminó con empate 2-2 este sábado en el estadio de Palmaseca, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021, luego de la buena reacción del equipo capitalino.



Este resultado mantiene al cuadro verdiblanco por fuera de los ocho, pero su técnico, Rafael Dudamel, se mostró tranquilo por lo que hizo el plantel.



En rueda de prensa señaló que “se nos han escapado dos puntos que no estaban en las cuentas, lo ideal era poder imponernos en casa, también es cierto que venimos de sumar de a 3 en condición de visitante, pero con el poco margen de error que teníamos lo más correcto era haber ganado hoy. Sin embargo, a la hora de analizar profundamente el partido, hicimos un primer tiempo con un control total del juego y eso nos permitió irnos arriba en el marcador, funcionando bien como equipo, jugando muy bien, generando buenos espacios, con una elaboración de defensa-ataque muy correctas”.



Dudamel añadió que “después en el segundo tiempo ellos se atrevieron un poco más, salieron de ese plan defensivo y adelantaron un poco más las líneas con lo más peligroso que tenían, que eran esas transiciones. Nosotros vimos cómo en muy poco tiempo se transformó todo, de ir ganando 1-0 y tener el partido controlado a ir perdiendo 2-1 y tener que empezar a mover el banco y la pizarra para buscar equipararlo y superarlo”.



Sobre ese mismo periodo complementó que “el segundo tiempo se vio muy de ida y vuelta, muy golpe a golpe, muy riesgoso, pero nos llevó a apreciar la dinámica y la intensidad de nuestro equipo, defensivamente corrimos muchos riesgos, pero fue un partido bien atractivo contra un equipo que también ve las posibilidades de clasificar como nosotros. Esto continúa, no nos podemos quedar en el pésame, en el dolor de la amargura, nos podemos quedar en la amargura del empate, sumamos y hay que continuar con la firme convicción de lograr la clasificación”.



Acerca de si la decisión de no jugar más por las bandas lo llevó a excluir a Vásquez y Velasco, respondió: “Eran los dos futbolistas dentro del once inicialista que venían acumulando más minutos en los últimos partidos, lo que pretendimos fue tener mucha más presencia en el área con nuestros atacantes, por su capacidad, por el respeto que generan en los rivales, hablo de Harold y de Teo, Harold que igual junto a Ángelo dentro de esa dupla de atacantes podían tener rompimientos a las bandas. Cuando salen los extremos buscábamos dentro de la frescura de Daniel y de Andrés tener juego interior y rompimiento por banda, pero entramos en una intensidad de mucha emoción y quizás nos faltó un poco poder encontrar esos espacios correctos. Pero dentro de todo lo que intentamos hacer para superar al rival pudimos hilvanar buenas acciones colectivas y generar jugadas de gol, que ellos defensivamente son muy buenos”.



Del empate, cuando necesitaban un triunfo, aseveró que “lo recibo con tranquilidad, sabiendo que el equipo en cada partido me va dando demostraciones de carácter, jerarquía y por muchos pasajes buen juego, y tenemos que apuntar a alcanzar esa continuidad en la fluidez de nuestro fútbol ofensivo”.



También se refirió a la dificultad que tiene su conjunto para ganar como local: “Los equipos se juegan un partido especial cuando vienen a Cali, cuando vienen a enfrentar al Deportivo Cali por la calidad de rival también es un ingrediente para que se jueguen un partido distinto, especial. Nosotros tuvimos una propuesta ofensiva, protagónica, luego las circunstancias del partido no se nos dieron como para redondear el juego con los tres puntos, pero es el fútbol, pero no siempre el que propone más o el que juega mejor termina ganando, sin quitarle méritos a Equidad que sobre todo en el segundo tiempo se atrevió a más y tuvo las oportunidades para ganarlo, como también las tuvimos nosotros”.



Dudamel concluyó que “al final un 2-2 que nos deja el sabor amargo de no haber podido ganar, pero nos deja la sensación también de muchas cosas buenas que vamos haciendo partido tras partido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés