Luis Paz reveló que le pasó en el partido de América contra La Equidad

América de Cali inició una nueva semana de entrenamiento, pensando en el próximo partido de la liga, tratando de dejar el trago amargo del empate 1-1 contra La Equidad el sábado anterior.



Sobre la complejidad del compromiso pasado, el volante Luis Alejandro Paz, dijo que “fue un partido de mucha fricción, choque. Son estilos de juego, al final cada quien juega y compite como desea. Hicimos nuestro juego, con nuestro estilo y forma, como lo hemos trabajado, pero desafortunadamente no logramos la victoria; tuvimos esa enseñanza y aprendizaje para hacernos más fuertes”.



Referenció por qué pidió el cambio para el segundo tiempo: “fue una jugada donde trabé con un jugador de ellos, Equidad, y sentí algo en la parte de la rodilla, para después salir en el primer tiempo. Viendo como estaba el compromiso, era mejor no arriesgar y darle paso a un compañero para seguir tras el objetivo de ganar el partido”.



Hicieron todo para conseguir el triunfo, pero no lo consiguieron: “estaba el estadio lleno, era un escenario propicio como siempre uno lo quiere ver, le agradezco a todos los que fueron apoyarnos y se hizo todo para darles la victoria, no se pudo, pero queda uno con la tranquilidad se hizo todo para poder ganar”.



El próximo fin de semana, los diablos rojos visitarán al Independiente Medellín por la fecha 5 de la liga, a las 4:10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, de la capital antioqueña.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15