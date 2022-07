América se ilusiona con el inicio de la liga: visita a Envigado

América de Cali comienza su camino en el segundo semestre de la Liga colombiana, en el cual visitará por la primera fecha del torneo a Envigado, este sábado a partir de las 3:15 de la tarde en el Parque Estadio Sur o Polideportivo Sur. Los diablos rojos esperan iniciar con pie derecho su participación para conseguir los objetivos planteados y los cupos a competencias internacionales del próximo año.

El equipo luego de regresar de la gira internacional en México y los Estados Unidos, volvieron el lunes a los entrenamientos con los trabajos de potencia y fortalecimiento. Los dos días siguientes se prepararon desde los ejercicios de velocidad, correcciones tácticas y estudiando al rival de turno, para conseguir los tres puntos por fuera de casa.

Este jueves y viernes tuvieron los últimos entrenamientos con la simulación de juego para luego viajar a Medellín y por último arribar a Envigado, donde harán una corta activación y al final descansar para el duelo del sábado en la tarde.

El técnico Alexandre Guimaraes, analizó y destacó a su rival de turno: “Envigado lo hemos visto, es un equipo muy bien trabajado con la osadía que tienen los jugadores jóvenes y que nosotros tenemos que hacer un juego que nos convenga, para no salir allá tan ansiosos”.

El único jugador del América que tiene restricción para disputar este compromiso desde lo disciplinario es el volante de recuperación Didier Pino, quien salió expulsado por doble tarjeta amarilla contra Unión Magdalena en la última fecha de la liga pasada y deberá pagarla contra Envigado.

Datos previos

Envigado no perdió ninguno de sus últimos seis encuentros como local ante América de Cali en Primera División (3V 3E), después de haber ganado solo uno de sus primeros 12 duelos en casa ante ellos en el siglo XXI (3E 8D).



Envigado perdió sus últimos tres partidos en Primera División, quedándose sin marcar en los dos más recientes. Desde mayo-julio de 2017, los naranjas no enlazan cuatro o más derrotas en un mismo año (4D).



América de Cali ganó su último partido en la máxima categoría (1-0 vs Unión Magdalena en mayo) y podría enlazar victorias y arcos imbatidos por apenas segunda vez este año, tras conseguirlo ante Once Caldas (2-1) y Deportivo Cali (1-0) entre febrero y marzo.



Envigado promedió una distancia de remate de 23 metros durante el Apertura 2022, más que cualquier otro equipo del torneo.



América de Cali es el segundo equipo de Primera División que más tiempo cedió el balón estando en ventaja durante el torneo pasado, con una posesión del 37.7% bajo este escenario. Solo Deportivo Pasto tuvo menos (36.4%).



Alineación probable

Joel Graterol; Esneyder Mena, Marlon Torres, Kevin Andrade, Elvis Mosquera; John García, Carlos Sierra, Juan Camilo Portilla, Deiner Quiñones, Daniel Hernández; Adrián Ramos.

Estadio: Polideportivo Sur.

Hora: 3:15 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Juan P. Alba (Caldas).

VAR: Nicolas Gallo (Caldas).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15