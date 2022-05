Cali quiere volver a ganar de local: recibe a Santa Fe en Palmaseca

Este sábado 7 de mayo, el Deportivo Cali recibe en condición de local a Independiente Santa Fe por la penúltima fecha de la fase del todos contra todos de la Liga I-2022, en el estadio de los azucareros en Palmaseca a las 4:05 de la tarde. Los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel, esperan hacer respetar su casa y seguir sumando en la tabla de posiciones de la reclasificación del 2022.

El equipo tras el partido que empataron 0-0 contra Corinthians de Brasil por la fecha 4 de la Copa Libertadores. El grupo principal retornó a los entrenamientos en la mañana de jueves con los ejercicios de recuperación física, mientras que el resto que no tuvieron participación o pocos minutos, hicieron trabajo diferenciado y de espacio reducido.

El viernes continuaron con los entrenamientos a una intensidad media, para evitar algún desgaste físico/muscular de los que han sumado bastantes minutos en las últimas semanas por la triple competencia y trabajaron los aspectos tácticos para recibir a Santa Fe en la tarde del sábado en su estadio.

El equipo no presentará novedades considerables y probablemente les darán descanso a ciertos jugadores, también pensando en el juego de Copa Colombia que debe remontar contra Fortaleza el jueves de la siguiente semana en Bogotá. El atacante Jhon Vásquez, podrá ser tenido en cuenta a pesar de recibir la quinta tarjeta amarilla en el juego contra Once Caldas, al no ser notificados por el Comité Disciplinario de la Dimayor.

Datos previos

Deportivo Cali mantiene una racha invicta ante Independiente Santa Fe en Primera División de nueve partidos (6 victorias y 3 empates). La última victoria de los cardenales fue en agosto de 2017 (2-0 en casa).



Tras vencer a Once Caldas en su último partido de la Liga DIMAYOR I-2022 (0-1), Deportivo Cali busca hilar victorias por primera vez en el torneo. Por otro lado, tras caer en su último compromiso como local ante Águilas Doradas (0-1), Deportivo Cali podría hilar derrotas en casa por primera vez en este Apertura 2022.



Independiente Santa Fe ha perdido sus últimos tres partidos fuera de casa en la Liga DIMAYOR I-2022. Los cardenales no enlazan más derrotas como visitante en Primera División desde una racha de cuatro entre julio y agosto de 2019.



Michael Ortega ha dado 14 pases para remate entrando como suplente en esta Liga DIMAYOR I-2022, tres más que el siguiente en cuestión, su compañero Kevin Velasco (11).



Juan Pedroza dio dos asistencias en la reciente victoria de Independiente Santa Fe sobre Jaguares de Córdoba (4-0) en la Liga DIMAYOR I-2022. Es el primer futbolista de los cardenales que asiste dos veces en un partido de la categoría desde Jhon Velásquez en abril de 2021 (vs Alianza Petrolera).



Alineaci´ón probable:

Humberto Acevedo; Juan Esteban Franco, José Caldera, Miguel Nazarit, Juan José Tello; Carlos Robles, Gian Franco Cabezas, Daniel Luna, Michael Ortega, Santiago Mosquera; Agustín Vuletich.

Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 4:05 p.m.

T.V.: Win Sports +.

Árbitro: Wilmar Roldan (Antioquia).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15