Presidente de DIM anticipa fichaje: 'veo un Fredy Guarín en potencia'

Independiente Medellín cumplió con la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023, pero se despidió muy pronto de la opción de pelear la final.

Pero antes que dedicarse a los lamentos se ha puesto manos a la obra en la tarea de la revancha y ya apunta a refuerzos para el segundo semestre. ¿Eso incluye a un entrenador en propiedad tras el encargo a Sebastián Botero? Después del inesperado despido de David González y de varias decisiones previas, nadie puede saberlo.



El presidente del club, Daniel Ossa, no habló de ese tema sino del que podría ser su primer refuerzo: Diego Fernando Moreno, mediocampista de 27 años, con paso por el fútbol de Portugal y buena campaña con Envigado.



“A ese jugador le hicimos un seguimiento muy interesante. Tenemos pendiente una charla con el presidente de Envigado porque sabemos que terminaba contrato. En verdad nos interesa. Veo un Fredy Guarín en potencia; lo quieren América y Millonarios”, dijo el dirigente en el programa 'Al rojo vivo'.



Por supuesto el recuerdo va a su paso por Porto e Inter y no por Millonarios, club en el que quiso tener un regreso al país, aunque al final fuera una gran decepción y, tras varios asuntos disciplinarios, acabara dedicado a sus negocios particulares y lejos del fútbol.



La gran virtud es que termina contrato y podría llegar libre, lo que resulta muy conveniente para el 'Poderoso'. Pero, ¿tendrá espacio en una nómina con Daniel Torres, David Loaiza, Jaime Alvarado e incluso Andrés Ricaurte? Habría que peguntarle al DT... pero no hay certezas sobre quién será.