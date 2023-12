El más polémico once ideal de Liga: Millos y Nacional no clasificaron

A la hora de los balances hay que tener en cuenta lo que pasa en todo el año. Y lo que pasa en la Liga Betplay son dos campeones en el año, más allá de toda consideración. ¿O no?

En algunas mediciones resulta que no siempre los campeones son los más destacados en la siempre difícil tarea de elegir un once ideal.



Incluso aquellos que trabajan bien en el año pero al final pinchan pueden encontrar un reconocimiento. Así como le ocurre a Águilas Doradas, un equipo que fue protagonista en todo el año, más allá de que se fundiera en los cuadrangulares en el primer y el segundo semestre.

Por eso la mayoría de jugadores del once ideal con mejores calificaciones, contando la Liga I y II, tiene tantos jugadores del club antioqueño. Pero, ¿explica que Millonarios, el campeón del primer semestre y clasificado a cuadrangulares en el segundo, no tenga representantes? La discusión hay que tenerla con el algoritmo, que excluyó a azules y a jugadores de Atlético Nacional, que fue finalista en la Liga I y también estuvo en la semifinal del segundo semestre.

En el once ideal de Sofascore hay cuatro jugadores de Águilas, dos de América de Cali e Independiente Medellín y uno de Boyacá Chicó, Junior y Deportes Tolima.

Estos son los once elegidos:

José Luis Chunga; Danovis Banguero, Herny Plazas, Jeison Quiñones, Kevin Andrade; Cariaco González, Yeison Guzmán, Edwuin Cetré; Carlos Darwin Quintero, Marco Pérez, Jhon Fredy Salazar.