Autuori busca debutar con victoria y lograr clasificación en Nacional

Atlético Nacional visita este domingo al Deportivo Pereira, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas necesitan un triunfo para mantenerse entre los ocho contra un rival directo como el equipo matecaña. Paulo Autuori debuta en su segunda etapa con el conjunto antioqueño.





El técnico brasileño sabe de la responsabilidad en lograr un buen resultado y comenzar con pie derecho en este segundo ciclo de trabajo en el fútbol colombiano. “Lo más importante es clasificar, desde mi presentación he hablado que logrando la clasificación, también hay que valorar el trabajo anterior de Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera. Tengo más de 47 años de experiencia en el fútbol, ya pasé por todo, asumir un equipo y a los pocos días competir. Lo importante es el equipo, tener un buen rendimiento en calidad de juego y en lo competitivo”, indicó.

Además, “los jugadores están muy bien, trabajando de la mejor manera. Cuando hay un cambio de entrenador, la motivación va hacia arriba y luego las cosas se van asentando. Tenemos calidad para hacer bien las cosas, ellos están enchufados, haciendo muy bien las cosas y con ganas de aplicarlo en el partido”.



En cuanto al rival, Autuori señaló que “ya había visto varios partidos del Pereira, tiene una característica muy clara, al profesor (Alejandro) Restrepo lo conozco, seguramente que conoce más de mí y será un placer encontrarme con él, charlar. Hay 90 minutos y un poco más, donde seremos oponentes. Será un juego rico en lo técnico y competitivo. Es un partido fundamental para ambos y se planteará algo interesante para el público, esperamos que el estadio esté lleno. Es una plaza difícil, con un rival complicado y un entrenador que conocemos. Tengo la tranquilidad y garantía que los jugadores están en condiciones y ojalá el partido sea de calidad técnica, táctica y competitiva. Es algo que debo ser muy exigente”.



Sobre enfrentar a Alejandro Restrepo, Autuori aclaró que “ahora es una exageración darles tanto protagonismo a los entrenadores, los equipos son los que juegan. Si uno profundiza el tema, más protagonismo van a tener los entrenadores. En el fútbol, los protagonistas son jugadores e hinchas, para mí es un placer encontrarme con Alejandro Restrepo, charlar con él y después será un partido entre Nacional y Pereira”.



Datos entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportivo Pereira y Atlético Nacional se enfrentaron en 201 oportunidades, con 82 triunfos verdolagas contra 52 de los risaraldenses y 67 empates. En cuanto a goles marcados, los antioqueños celebraron en 352 veces frente a 254 de los matecañas.



El máximo goleador de estos duelos es Eusebio Escobar, quien anotó 13 goles, todos con Pereira.



Atlético Nacional no vence al Deportivo Pereira como visitante, desde el 29 de abril de 2007, cuando los verdolagas se impusieron por 0-2 con doblete de Sergio Galván Rey.



Nacional cayó en solo uno de sus últimos 12 enfrentamientos contra Deportivo Pereira en Primera División (cinco victorias, seis empates). Además, tienen ocho partidos consecutivos en la categoría pudiendo marcar al menos un tanto ante este rival (cuatro victorias, tres empates, una derrota).



Deportivo Pereira, luego de ganar uno en seis partidos de Primera División en el actual torneo (una victoria, cuatro empates, una derrota), ha conseguido la victoria en tres de los últimos cinco partidos que disputó en la categoría (tres victorias, dos derrotas).



Atlético Nacional, luego de no poder anotar como visitante ante América de Cali (un empate) y Once Caldas (una derrota), buscará evitar un tercer partido consecutivo sin goles fuera de casa en la categoría por segunda vez en 2022 (un empate, dos derrotas entre abril y mayo). En 2020 y 2021, nunca tuvo una racha de tres partidos como visitante sin marcar.



Atlético Nacional ha marcado en total 19 goles a perfil derecho hasta el momento en la Liga BetPlay II-2022. Más que cualquier otro equipo en la competencia hasta antes del arranque de la fecha 19 del torneo.



Deportivo Pereira, junto a Once Caldas, son hasta antes del arranque de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2022, los únicos equipos que no han podido marcar goles al arranque del segundo tiempo de sus partidos (min. 46-60).



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Cristian Castro Devenish, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Dorlan Pabón; Yerson Candelo, Daniel Mantilla; Jefferson Duque. DT: Paulo Autuori



Pereira vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Héider Castro (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8