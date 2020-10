Con gran protagonismo del VAR: Pereira y Envigado empataron 1-1

Envigado y Pereira empataron 1-1 en la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido se definió con dos goles de penalti, pero fue mucha mas importante la intervención del VAR.

El primer gol del encuentro llegó a los 4 minutos del partido. Santiago Jiménez pisó el área de Pereira y el volante Ronaldo Tavera se equivocó tocando el balón con la mano. El juez sancionó penal y Yeison Guzmán anotó cobrando a lo panenka.



Pero Envigado no paró ahí y con Yeison Guzmán siguió creando acciones de gol. En una, tras una buena pared con Oswal Álvarez, el balón se fue por arriba del arco. Tuvo otra acción clara que por poco termina en un gol olímpico.



La única jugada clara de Pereira llegó tras un tiro de esquina que no parecía tener peligró, pero tras un rebote encontró a Rafael Navarro listo para rematar al arco, aunque estuvo seguro Santiago Londoño para atajar el esférico sin dar rebote.



Para el segundo tiempo, el técnico Néstor Craviotto fue más atrevido y metió a Wilfrido de la Rosa en el lugar de Mateo Casierra. Con eso ganó más presencia ofensiva, pero Envigado seguía teniendo el esférico y llegando con claridad al arco de Sergio Avellaneda.



Pero el partido cambió completamente al minuto 60. Yeison Guzmán fue a pelear el balón con una barrida en la que golpeó a Michael Ordoñez. La jugada continuó, pero luego el VAR revisó la acción y también lo hizo el juez de campo Eder Vergara para determinar que el volante debía ser expulsado.



Desde ese momento, Pereira arrinconó poco a poco a Envigado. Los antioqueños no pudieron controlar la embestida de los matecañas hasta que cedieron.



Fue al minuto 79 que por el sector derecho ingresó Alejandro Artunduaga y Londoño le cometió una falta que fue otra vez revisada por el VAR y el juez Vergara. La decisión fue decretar penalti y Rafael Navarro remató con potencia para anotar el 1-1.



Con un jugador menos, Envigado no tuvo otra opción más que defenderse con los 10 jugadores en el último cuarto de cancha, lo que cerró todos los espacios para los matecañas.