Data calculó cómo serán los resultados de la fecha 18 de la Liga

La jornada 18 estará cargada de emociones, ya que varios equipos estarán disputando su clasificación al grupo de los ocho para la fase final del todos contra todos. Esto les permitirá luchar en los cuadrangulares finales con la mirada puesta en el anhelado título de la estrella de navidad.

Según Matics, página de predicciones deportivas, se ha calculado el porcentaje de probabilidad de victoria de cada equipo en la fecha 18 de la Liga Betplay Dimayor, teniendo en cuenta los partidos programados para esta jornada.



Los porcentajes de esta fecha quedarían de esta manera:



Sábado 21 de octubre



Independiente Santa Fe vs Millonarios - 4:00 p.m.

Santa Fe 22.12% - Empate 21.59% - Millonarios 56.29%



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga - 6:10 p.m.

Unión 52.72% - Empate 21.71% - Bucaramanga 25.57%



Junior vs Once Caldas - 8:20 p.m.

​Junior 40.71% - Empate 23.73% - Once Caldas 35.56%



Domingo 22 de octubre



Boyacá Chicó vs Atlético Nacional - 4:00 p.m.

​Chicó 32.64% - Empate 23.52% - Nacional 43.84%



Independiente Medellín vs Deportivo Pereira - 6:10 p.m.

​Medellín 62.08% - Empate 19.51% - Pereira 18.41%

​

​Alianza Petrolera vs Deportes Tolima - 8:20 p.m.

​Alianza 31.7% - Empate 23.09% - Tolima 45.21%



Lunes 23 de octubre



América de Cali vs Atlético Huila - 8:00 p.m.

​América 72.59% - Empate 14.17% - Huila 13.24%