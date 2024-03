Peirano no se relaja con Santa Fe: ‘No nos sentimos clasificados’

Santa Fe venció 3-0 a Patriotas este domingo en El Campín, en partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2024. Así, el cardenal llegó a 27 puntos, y quedó muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato.



Sin embargo, el técnico Pablo Peirano no se relaja y espera seguir sumando hasta el final del ‘todos contra todos’, pues sabe que la clasificación no está asegurada, que sería bueno llegar a ser cabeza de serie, y que hay una tabla de rendimiento anual que da cupo a torneos internacionales.



“De ninguna manera nos sentimos clasificados. Es un objetivo clasificar a cuadrangulares, pero no pasa por entrar y ahí termina todo. No tenemos ese pensamiento, hay que sumar todos los partidos, lograr estar en lo más alto de la tabla, además hay una suma en la tabla de fin de año (reclasificación)”, comentó el entrenador de Santa Fe.



“Felicité al grupo en el entretiempo, porque mantuvo el mismo comportamiento hasta antes de los goles. Luego les dije que no se podían confiar con el 2-0 y en el segundo tiempo había que seguir con la ambición, no dejar al rival que se metiera al partido”, añadió Peirano.