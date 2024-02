Peirano tras la derrota de Santa Fe: ‘Nos faltó claridad y eficacia’

Independiente Santa Fe no pudo con Atlético Bucaramanga en condición de local y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga. En El Campín, los dirigidos por Pablo Peirano no encontraron las rutas para el gol y terminaron cayendo en una jugada donde Andrés Mosquera Marmolejo le dejó la pelota servida a Daniel Mosquera.



Pues bien, finalizado el juego, el técnico del cardenal dejó sus sensaciones de la derrota y aseguró que Bucaramanga trabajó muy bien en defensa y evitó que su equipo tuviera claridad y eficacia.

“Intentamos de muchas maneras anotar. No encontramos claridad como para generar opciones de gol. Nos encontramos un equipo con un bloque bajo y que tenía mucha densidad. El rival anotó el gol y se nos hizo cuesta arriba anotar, hay que seguir trabajando”, comentó de entrada.



“Trabajaremos la circulación cuando están así de cerrados los partidos. Pese al sistema que usamos no quedaron espacios, entonces intentamos jugar por fuera y buscar profundidad para buscar alternativas, pero nos faltó eficacia y claridad”, agregó.



Sobre lo que hay mejorar dijo: “Necesitamos mejorar en el último tercio. Para eso necesitamos posesión y manejar bien la pelota en equipos con defensas cerradas y evitar las transiciones rápidas que es lo que buscan estos rivales... Nos duele las dos derrotas seguidas. Tenemos la responsabilidad de mejorar y que Santa Fe revierta esa racha y se ponga cerca de la punta. La actitud es buena, hay contagio fuera de la cancha”.



Acerca del debut de Agustín Rodríguez y Marcelo Ortiz mencionó: “Estuvo bien, dentro de lo que se esperaba. Es normal este rendimiento, es su primer partido en esta plaza. Me gustó la entrega y al pasar de los partidos tendrán más ritmo y estoy conforme con ellos. Con más rodaje levantarán el nivel”



Finalmente, se refirió al duelo ante Medellín en la próxima jornada: “Es un equipo excelente, que el partido pasado varió el sistema. Alfredo es de cambiar y buscar variantes. Nosotros buscaremos hacer un gran trabajo colectivo y conseguir formar un buen bloque. Hay que hacer un partido muy inteligente”.