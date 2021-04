Oswaldo Mackenzie: ‘Hay resultados de Junior que nadie espera’

Junior está ya en fase de grupos de Libertadores, faltan detalles para que también avance en la Liga BetPlay Dimayor. Oswaldo Mackenzie habló con Futbolred, dando su punto de vista de la actualidad del conjunto ‘tiburón’ y de su preparación como entrenador.



Cabe destacar que el ‘nene’ debutó en 1990 con el ‘tiburón’ y salió campeón en 1993 y 1995.



¿Cuál es la actualidad de Oswaldo Mackenzie?



Por el momento me estoy preparando ante la FCF haciendo todas las licencias. Ya el otro año serán exigidas para dirigir a nivel profesional y aficionado. Es importante prepararse, a pesar de que uno convivió muchos años con el fútbol, mientras uno estudie y se actualice, va ganando puntos en eso.



¿El haber jugado fútbol da un plus respecto a los entrenadores que no tuvieron esa oportunidad?



Uno tiene que analizar primero al jugador, es la pieza fundamental para desarrollar todo en la parte física, técnica y táctica. Es un punto a favor, lo que vivió uno dentro y fuera de la cancha se puede poner en servicio de los demás, de ellos que están desarrollando sus condiciones y cualidades para el fútbol.



¿Se vería dirigiendo al Junior?



Mi aspiración no es solo Junior, sino muchos equipos. Que tengan una identidad y estilo de juego elegante, que le agrade a la afición. Aparte del buen fútbol, me gusta el orden, a poner condiciones, siempre respetando y dándole la confianza al jugador para desarrollar su fútbol.



¿Cómo vio a Junior en Libertadores?



Tiene grandes jugadores, una nómina bastante amplia para encarar esa clase de torneos. La Libertadores es más competitiva e intensa, no se pueden dar tantas ventajas. Hay que preparar al equipo mentalmente y futbolísticamente para lo que se viene, es un grupo difícil. Hay equipos coperos como el caso de River, siempre llega a instancias finales. Con Fluminense y Santa Fe no se pueden descuidar, pueden dar la sorpresa.



Desde lo colectivo e individual ¿La nómina de Junior es la mejor del país?



La mejor del país por los nombres, por todo lo que representan los jugadores en cada posición, pero debe ratificarlo domingo a domingo. Sea a nivel nacional o internacional, a Junior le falta ratificar eso para hacer una buena Copa Libertadores.



El rol de Amaranto Perea ha sido criticado, entre errores y aciertos ¿Cómo analiza su trabajo desde la raya?



Tiene sus pros y contras, Junior te ilusiona y a veces pecan en algunos duelos donde la gente espera más por la nómina que tiene, hay tropiezos con algunos resultados que nadie espera. Eso quizás ha llevado a que la gente y la prensa estén inconformes. Ahora esperemos que asimilen todo lo que quiere Amaranto, para que Junior salga adelante y llegue cada vez más lejos.



Si Junior queda eliminado en la Liga ¿Sería fracaso?



Claro, un fracaso total. Si se dan los resultados sería una decepción para la gente con el tremendo equipo que hay. Junior tuvo la oportunidad de estar en una mejor posición.