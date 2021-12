Teófilo, en vos confío: ‘Guigo’ Mafla le tiene fe a la figura del Cali

El entorno del Deportivo Cali está a la expectativa de lo que será la gran final de la Liga BetPlay, cuando el cuadro azucarero salte a la cancha del Manuel Murillo Toro para enfrentar al Tolima. Uno de los exjugadores con argumentos y recorrido para hablar de lo que es este duelo es Edison ‘Guigo’ Mafla.



Recordado por su gran pegada, además, de ser parte de aquel título recordado por los azucareros en 1996, cuando volvieron a dar la vuelta olímpica, después de dos décadas. El exjugador habló con FUTBOLRED, acerca de lo que fue la ida, la expectativa y el gran papel de Teófilo Gutiérrez.



Percepción de lo vivido en Palmaseca: un partido duro, el Tolima ha sido un equipo con regularidad. Se paran bien, más allá de las lesiones, supieron suplir las bajas y no hubo mucha diferencia en el trámite. Creo que era necesario marcar un tanto más. Hacerle un gol al Tolima es difícil, el Cali en todos los partidos de cuadrangulares ha marcado, además de la final. Tengo tranquilidad de que Cali ganará en Ibagué.



Proceso de Rafael Dudamel: veo que le puso su sello, su toque. Son los mismos jugadores, a diferencia de Teófilo, que le ha dado fútbol reducido. Preciado es muy claro, ha marcado la diferencia. Los demás se fueron acomodando y Dudamel puso su punto en los partidos. Es un técnico para el Deportivo Cali.



Estilo de juego en el Cali 2021: un aporte importante, en la parte ofensiva con Teo, Vásquez, con Ángelo, que quizás no hace tantos goles, pero tiene una labor de sacrificio para que Vásquez y Preciado entren a gol. Son jugadores contundentes. En defensa con Marsiglia ha sido vital, así no tenga tanta referencia.



Polémica por el estilo de juego del Tolima, por lo dicho por Juan Carlos Osorio: cada persona hay que respetarla, tendrá sus razones. Tolima con ese estilo ha ganado y está en la final metido.



Expectativa del partido de vuelta en Ibagué: es una historia diferente. Alianza fue a jugar allá y empezó ganando. Vamos a ver con la necesidad que juegue Tolima, independiente del marcador global. Hay que estar pendientes, con los ojos abiertos, porque ellos pueden meter gol en cualquier momento. El Cali ha marcado goles en todos sus juegos, que esta vez no sea la excepción.



Recuerdo del título del Cali 1996: es una experiencia maravillosa, quedar en la historia del club. Luego de 22 años se vivió de manera intensa. Ahora tras seis años del último título, ojala se concentren. Veo al grupo unido y cuando hay unión, es difícil sacarles ese título.



Rol de Teófilo Gutiérrez: muy bien, sabemos de sus condiciones. Como jugador le ha puesto otra cosa, temperamento, garra y todos se contagian. Se ve la mejoría del Deportivo Cali.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

Twitter: @seracoca_95