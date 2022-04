Once Caldas, a puro corazón: derrotó a Cortuluá y regresó a los ocho

El equipo 'Corazón del Valle' encajó su séptimo partido sin conocer victoria, sumando todas las competencias. Desde la fecha 11 de Liga Betplay cuando superó a Unión Magdalena no sabe lo que es ganar. Este sábado cayó a manos de Once Caldas, que requería un triunfo para colarse en el grupo de los ocho. De momento, el equipo de Diego Corredor es quinto con 24 puntos. Dio un importante salto en la tabla.

Después de varios intentos y que Ernesto Hernández hiciera méritos para salir figura en el primer tiempo, Once Caldas encontró el camino al gol en una jugada que finalizó con suspenso. Más dudas que certezas pero al final el VAR la convalidó.



Transcurría el minuto 24 cuando el 'Blanco-Blanco' tejió una buena jugada con Marlon Piedrahita y tras un centro de David Murillo, desde sector derecho, Diego Valdés intentó de cabeza pero se encontró con la buena respuesta de Ernesto Hernández; sin embargo, dejó un rebote que capturó Marcelino Carreazo, pelota que terminó metiendo con dramatismo, después de golpear en Jonathan Pérez, central del Cortuluá. El arquero uruguayo, quien venía siendo determinante bajo los tres palos, intervino y sacó el balón pero el juez de línea confirmó avisó del gol. El VAR convalidó la acción.



Once Caldas siguió mostrándole los dientes a Cortuluá, que encontró buenas respuestas en su arquero Hernández. Los de Corredor lo intentaron a través de Marcelino Carreazo y Diego Valdés, los más influyentes en ataque, y en un par de ocasiones con Mender García, que no pasó de los chispazos. El dueño de casa era muy superior pero la falta de efectividad alcanzó a complicarlo por momentos. El elenco vallecaucano, que ya había movido sus fichas, también lo buscó. Gerardo Ortíz sacó un par de pelotas con destino de gol y vio alejarse otras que merodearon su arco.



Sobre los 79', Ernesto Hernández apareció de nuevo y evitó que la derrota se fuera a más. Mender envió un centro desde banda izquierda y Valdés, que llegaba por el medio, no alcanzó a impactar porque el arquero le arrebató la pelota de los pies. La escuadra caldense perdió la pelota y lo sufrió en los minutos finales, pero Fainer Torijano fue clave protegiendo el arco de Ortíz.



Con este resultado, Once Caldas llegó a 24 puntos y se trepó a la quinta posición, mientras que Cortuluá se quedó con 16 unidades en la casilla 15. Ya complica sus posibilidades de clasificar. En la próxima jornada, los albos se medirán a Nacional (sábado, 23 de abril), mientras que el equipo 'Corazón del Valle' recibirá a La Equidad, el lunes 25.