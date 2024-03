Fiesta completa en el Palogrande: Once Caldas venció a Alianza FC

Once Caldas vivió un lunes festivo inolvidable, pues venció 1-0 a Alianza FC, en el cierre de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2024, y llegó al cuarto lugar en la tabla de posiciones.



Desde muy temprano, el estadio Palogrande vivió una fiesta, pues los hinchas le realizaron un homenaje a Dayro Moreno, quien es el nuevo máximo goleador histórico del fútbol colombiano, y había que celebrar el récord por todo lo alto…por eso el #17 llegó en helicóptero.



Sin embargo, el que voló no fue Dayro, pues no pudo anotar, sino el arquero James Aguirre, quien se convirtió en la figura de un partido complicado y que se puso cuesta arriba desde el minuto 19: en ese momento el Once se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensor Jeider Riquett, quien golpeó con un codazo a Andrés Morales y el VAR le avisó al árbitro Héctor Rivera para que tomara la decisión de sacarle tarjeta roja.

Al minuto 40 parecía venirse la noche para el Once, pues hubo penalti para Alianza FC, que cobró Sherman Cárdenas y que atajó Aguirre para el delirio de los hinchas locales.



Ya en tiempo de adición (45+5’), llegó una gran jugada del ecuatoriano Billy Arce, quien anotó el gol del 1-0 para poner adelante al once Caldas y obtener un merecido premio a la lucha y sacrificio del equipo, en inferioridad numérica.



En la segunda parte Alianza trató de empatar a toda costa y le hizo las cosas difíciles al Once; al minuto 67 llegó otro penalti y esta vez el cobrador fue Michael Rangel, pero Jame Aguirre no quería quitarse el rótulo de figura del partido y volvió a atajar.



Y para completar la dicha, una falta sobre Aguirre, provocó la segunda amonestación y expulsión de Sebastián Acosta; así Alianza se quedó con diez y el partido se emparejó.



El visitante ya no pudo más, y Once se quedó con tres puntos gracias a la tarde de su portero.