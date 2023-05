Once Caldas en Palogrande: la primera de tres finales para el Junior

Atrás quedaron los malos resultados para el Junior de Barranquilla en el semestre. La llegada de Hernán Darío Gómez a la dirección técnica del cuadro tiburón le dio una nueva cara al equipo, que hoy en día pelea por permanecer en el grupo de clasificados para la siguiente instancia de la Liga BetPlay 2023-I.



Este sábado tendrá su primera prueba de fuego de cara al objetivo de estar en los ocho equipos que disputarán el cuadrangular final y poder competir por el título. Frente a Once Caldas en condición de visitante, está obligado a ganar. Actualmente, Junior ocupa la séptima posición en la tabla de clasificación con 24 unidades y no puede dejar puntos en el camino.



Con 30 unidades se aseguraría su cupo y por ende, debe sumar seis de los nueve que tiene por disputar. A partir de las 8:25 p.m., jugará con el público en su contra, no obstante, tendrá a su disposición a dos jugadores importantes en el fondo: Scarpeta y Andueza. Además, recupera para el tramo final a Sebastián Viera, quién a pesar de no apuntar para ser titular, regresó a la lista de convocados para enfrentar al equipo de Manizales tras siete partidos. Jefferson Martínez sería el portero titular según confirmo el propio entrenador.



El historial reciente (últimos 5 partidos) de Junior en el estadio Palogrande no es favorable. Once Caldas ganó tres compromisos y Junior los dos restantes. La última victoria para el equipo barranquillero fue el 25 de enero de 2021, compromiso en el que Miguel Borja y Fredy Hinestroza anotaron para el 1-2 final. David Lemos descontó para el local.