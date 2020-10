Dayro Moreno salvó al Once Caldas: gol para el empate 1-1 con Cúcuta

Once Caldas tuvo un amargo partido contra el Cúcuta Deportivo, pero al fin y al cabo fue un dulce empate 1-1 en el Palogrande, no por el resultado si no porque su gran figura, Dayro Moreno, marcó el gol que salvó de la desgracia al blanco de Manizales. Y aunque no fue derrotas, las críticas a Huberth Bodhert y sus muchachos no paran.

El motilón sigue dando ejemplo de amor propio: más allá de las adversidades y los incumplimientos de su dirigencia, los jugadores siguen demostrando pundonor y juegan con lo mejor de cada uno para tratar de conseguir buenos resultados.



A los 16 minutos de juego, Hanyer Mosquera puso arriba al Cúcuta 0-1. Desde ese momento empezó a desesperarse el Once y el visitante a esperar y aprovechar el nerviosismo del local.



Sin embargo, después de insistir y no bajar los brazos, llegó el empate del Once: Dayro Moreno, a los 67, anotó el gol del 1-1. Empate que no ayuda en la tabla, tampoco al entrenador Bodhert, que sigue siendo criticado por la falta de resultados, pero que deja la alegría de que volvió el goleador.