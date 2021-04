Medellín no pudo en un encharcado Palogrande: eliminados de la liga

Tras el retraso de una hora por las condiciones climáticas, en una cancha compleja por el mismo drenaje, el cuadro local buscó imponer condiciones desde el vamos. Ambas escuadras con un 4-2-3-1 marcado en la cancha. En el cuadro de Bolillo estuvo como novedad posicional Matías Mier, quien sobre el papel estuvo como delantero.



El Once Caldas aprovechó la banda derecha, lo complicado de la cacha, para entrar por ahí. Siendo Burbano y Murillo fundamentales en la alternancia para ir al ataque, junto con la intervención de Harrison Otalvaro, que se mostró propositivo.



El poderoso lucía incomodo, las condiciones de la cancha no le permitieron dominar e imponer condiciones desde el arranque, ni darle la movilidad que ya es costumbre. Los dueños de casa aprovecharon la cancha, en jugada parada casi se van adelante tras un buen cabezazo de Sebastián Guzmán, que Mosquera Marmolejo despejó y otra en los pies de Mender García, que no empalmó bien al entrar al área.



A la media hora del juego se vino el primer cambio, para poder darle espacios a Mier, que lucía perdido en el frente de ataque; entró Leonardo Castro y salió el juvenil Juan Diego Ospina.



Mender García fue de los más incisivos, buscando los espacios, ubicándose entre los centrales, la poca efectividad del atacante no permitió que el cuadro de Lara se fuera adelante. Los antioqueños encontraron un alivio en una falta de costado, cobrada por Matías Mier, fue sacada por Gerardo Ortíz, llamado a las labores por primera vez en el partido.



Para la segunda parte, cambiaron los papeles. El DIM en los pies de Reina y la zona de volantes intentaron controlar el partido, con la pelota al piso en cancha de los manizaleños. Mientras el local reguló energías y acudió a la pelota larga en salida.



La cancha se hacía pesada, transitar la pelota era complejo, pero el cuadro local encontró las vías con dos jugadores que aportaron en ataque: Faider Burbano y Ménder García, el primero asistió al nueve para concretar el primero de la jornada en Manizales. Javier Reina se iría expulsado al minuto 72, por una doble amarilla.



Sobre el final del partido, llegaría la cereza en el pastel. Un remate de media distancia de Adrián Estacio que dejó para la foto a Andrés Mosquera Marmolejo y sellando el destino del elenco antioqueño, dejándolo sin ninguna opción.



Con este resultado, el DIM quedó eliminado de la Liga BetPlay Dimayor, con 26 unidades, con todas las complicaciones que tuvieron por los contagios masivos. El Once Caldas cerró su participación también, llegando a 17 unidades y en la casilla 15.