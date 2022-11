¿Todos de acuerdo? Así se gestó cambió de fecha de finales de Liga

Las finales de la Liga Betplay cambiaron por cuenta de los problemas de los escenarios en Bogotá y en Medellín, pero, al parecer, el acuerdo no fue sencillo.

Según el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró que el cambio es oficial y contó detalles del acuerdo: "en una reunión con los 8 clasificados se planteó que en Medellín y Bogotá los estadios estarán ocupados en la fecha tres para el DIM y Millonarios y el América puede sufrir por partidos de la selección femenina. La idea de mover las finales al 3 y al 7 es tener semana de descanso en la fecha 3 que es buena para los clubes y para los estadios, que las gramas se recuperen bien por el invierno, se puede aprovechar bien para recuperar jugadores y estar en buena forma", dijo en Primer toque de Win Sports.





Sin embargo se conoció que el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, habría sido uno de los que manifestó una inconformidad: los contratos de los jugadores se firmaron hasta el 30 de noviembre, fecha prevista inicialmente para el final de la Liga, con lo cual habría un problema jurídico al alargar la competencia una semana más. Se dice que Águilas Doradas estuvo de acuerdo con esa queja, teniendo en cuenta que, igual que los 'cardenales', los conciertos en las capitales no los afectarían.







"Al final es un consenso, no es votación ni nada, es un acuerdo, se escucharon los argumentos y los 8 estuvieron de acuerdo, una final con dos estadios que no se puedan usar es una carga importante para los clubes y para el campeonato, se deslucen las finales en estadios que no tienen la capacidad para estos duelos", dijo sobre ese punta Jaramillo.



De esta manera se confirma que las fechas cambian y los clubes se verán obligados a ajustar sus asuntos contractuales. Todo por cuenta de los conciertos.